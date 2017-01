Golpe de calor puede afectar salud de adultos mayores en el verano

Lima, 11 enero 2017 (peruinforma.com).-

Se recomienda no exponer al adulto mayor directamente al sol. Lima, 10/01/2017.- Las altas temperaturas que se vienen registrando en el inicio de año incrementan las posibilidades que las personas adultas mayores tengan complicaciones por “Golpe de Calor” provocando una vasodilatación (arteriolas se aperturan y se relajan) ocasionando una baja de presión, descompensación e incluso perdida del conocimiento, precisó el doctor Jorge Miguel Zapatel Vildoso, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Quién además indica que la deshidratación, taquicardias, insuficiencia renal y problemas cardíacos, son otras complicaciones que se pueden presentar por la exposición permanente al sol. “Lo que debemos realizar si vemos a cualquier adulto mayor descompensado, desorientado o con pérdida de conciencia por golpe de calor u otro motivo es trasladarlo inmediatamente a cualquier centro de salud porque mientras no reciba atención médica puede provocar incluso la muerte”, resaltó el doctor.

Además, mencionó que no se debe intentar darle de beber o echarle agua porque una persona con perdidas de conciencia se puede aspirar y ese líquido se puede ir al pulmón ocasionando una neumonía aspirativa y complicando más al paciente. Agregó que la recomendación principal para evitar el golpe de calor es no exponer a las personas mayores al sol entre las 11 a.m. y 3 p.m. de manera directa, caso contrario debería utilizar sombreros de ala ancha, sombrilla y bloqueador solar medicado.

Si desea realizar alguna actividad física se recomienda que sea pronto en la mañana o en las tarde a partir de las 5 p.m. y según la capacidad física del adulto mayor. “En esta época de verano se debe vestir con ropa de algodón, holgada y fresca para evitar sudoración porque esto va a permanecer debajo de la ropa ocasionando una micosis (infección producida por hongo) en los pliegues del cuerpo y utilizar sandalias con suela antideslizante”, acotó el especialista.

Cumpliendo con las recomendaciones mencionadas se puede evitar problemas de deshidratación e insolación, pero es importante como medida preventiva tomar de cuatro a seis vasos de agua al día, siempre y cuando no tenga restricciones médicas como problemas cardiacos o insuficiencia renal, entre otros.

“Esta medida se puede complementar con el consumo de frutas y verduras, cabe resaltar que se debe cuidar la bioseguridad de los alimentos con el adecuado lavado para evitar que les provoque alguna diarrea a los adultos mayores”, subrayó el doctor Zapatel.

Finalmente, agregó que es necesario que se adopten medidas preventivas en el hogar para evitar estas situaciones que podrían afectar seriamente su salud, tomar conciencia del cuidado que merece un adulto mayor y no dejarlo en abandono.