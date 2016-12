Liga Contra el Cáncer realizará campaña para prevenir el cáncer piel

Ocho de cada diez casos de cáncer de piel se debe a la sobreexposición a los rayos UV

Lima, 27 Diciembre 2016 (peruinforma.com).-

Tan solo en el 2016, los niveles de radiación ultravioleta alcanzó índices históricos de hasta 20 puntos, un nivel considerado “extremo”, poniendo en peligro la salud de los peruanos. Por ello, la Liga Contra el Cáncer, a través de la campaña “Prevención 365” realizará una gran campaña de despistajes por la donación simbólica de S/. 20 soles, con el objetivo de reducir los casos de cáncer de piel en nuestro país.

Al respecto, Catya López, Especialista en Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer, manifestó: “Ocho de cada diez casos de cáncer de piel se deben a la sobreexposición acumulativa a los rayos ultravioleta desde la niñez. Por este motivo, es importante que todas las personas se protejan y se realicen un despistaje preventivo para detectar la enfermedad a tiempo”.

La campaña de despistajes, la cual cuenta con el apoyo de Unique y Bristol Myers, se realizará desde el 4 al 20 de enero de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am., por una donación de S/. 20.00. en los Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer en: Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Surquillo (Av. Angamos Este 2514), y Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727).) Por cada donación, las personas más expuestas a los peligros del sol país podrán realizarse un despistaje preventivo gratuitamente.