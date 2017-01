Cáncer de piel: Conoce los peligros de la “Marquinha”

Lima, 13 enero 2017 (peruinforma.com).-

En Brasil, uno de los países más calurosos de América Latina, las mujeres han comenzado a seguir una moda denominada “Marquinha”, la cual consiste en exponerse prolongadas horas al sol y sin protección para obtener el bronceado considerado perfecto, si se logra la diferencia notoria del color de la piel bronceada con la que estuvo cubierta por la ropa de baño.

Esta peligrosa moda brasileña pone en riesgo la salud de las mujeres en ese país, sin embargo, amenaza con extenderse a otros países pese a las advertencias médicas y estudios comprobados que señalan que la sobreexposición solar sin protección es la principal causa del cáncer de piel.

El Cirujano Oncólogo de la Liga Contra el Cáncer, Gilmar Grisson, señaló al respecto: “Estudios revelan que en el últimos años los niveles de radiación han aumentado considerablemente, sobretodo en América Latina, llegando a niveles extremos por la destrucción de la capa de ozono que prácticamente no existe en esta zona del continente, por lo que la exposición al sol y sin protección por más de 30 minutos empieza a dañar la piel”.

El especialista también indicó que la exposición prolongada al sol sin los cuidados debidos, puede provocar insolación, luego envejecimiento prematuro, arrugas, manchas y disminución de la visión pudiendo llegar a la ceguera, por lo que instó a los padres de familia a cuidar a sus hijos pequeños del sol y a tener mayor control en los adolescentes por la moda a la que siguen y ven por internet.

Por ello, teniendo en cuenta la importancia de prevenir y detectar el cáncer de piel a tiempo, la Liga Contra el Cáncer continuará su campaña de despistajes clínicos hasta el 20 de enero por una donación simbólica de S/. 20.00 en sus Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre, Lima y Surquillo, lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de cáncer de piel de manera gratuita en zonas más expuestas a la radiación UV. La campaña se realiza de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.

Finalmente, el Dr. Gilmar Grisson recomendó a la población en general a minimizar la exposición al sol, especialmente entre las 10 a. m. y las 3 p. m.; consumir abundante agua y vegetales frescos, aplicarse bloqueador solar con un factor no menor a 30 SPF cada 4 horas; usar prendas de vestir protectoras como sombrillas, sombreros, camisetas de manga larga, usar gafas de sol que absorban el 100% de las radiaciones ultravioleta y estar siempre alerta ante cualquier cambio o aparición de un lunar sospechoso.