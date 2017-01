Campaña de despistajes de cáncer piel en Playa Agua Dulce

Lima, 13 enero 2017 (peruinforma.com).-

Debido a los últimos reportes a nivel nacional en los que señalan que este mes de enero sería considerado el más caluroso de los últimos 20 años, llegando a registrar más de 32°C, lo que pondría en peligro la salud de los peruanos, la Liga Contra el Cáncer a través de su campaña “Prevención 365”, realizará despistajes de cáncer de piel gratuitos en la Playa Agua Dulce este fin de semana.

La actividad se realizará este sábado 14 y domingo 15 de enero desde las 9 a.m. hasta las 2 p.m., además de distribuirán más de 50 mil sachets de bloqueador solar, se darán charlas informativas y se distribuirá material sobre los cuidados de prevención de cáncer de piel, así como la importancia del uso de bloqueadores solares para prevenir la enfermedad.

Asimismo, teniendo en cuenta la importancia de prevenir y detectar el cáncer de piel a tiempo, la Liga Contra el Cáncer continuará su campaña de despistajes clínicos hasta el 20 de enero por una donación simbólica de S/. 20.00 en sus Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre, Lima y Surquillo, lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de cáncer de piel de manera gratuita en zonas más expuestas a la radiación UV. La campaña se realiza de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.