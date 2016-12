Adultos mayores se benefician con prótesis dentales

Se entregaron prótesis dentales en el marco del Plan Nacional “Vuelve a Sonreír”.

Ayacucho, 30 diciembre 2016 (peruinforma.com).-

Adultos mayores en situación de pobreza de los distritos de San Juan Bautista y Carmen Alto, se beneficiaron con la entrega de prótesis dentales removibles gracias al presupuesto asignado por Aseguramiento Público de la Salud.

El Plan de Intervención “Vuelve a Sonreír” contribuirá a mejorar el bienestar del paciente por medio de la atención en Salud Bucal mediante la rehabilitación oral, recuperación fonética, función masticatoria, autoestima y calidad de vida, y de esta manera disminuir otros factores asociados como la desnutrición.

Durante la entrega de las prótesis, el titular de la DIRESA Hugo Huamán Brizuela, mostró su satisfacción por la entrega de las prótesis a los adultos mayores y anunció que se beneficiará a más personas “siempre queremos verlos sonreír, si sus hijos o familiares no velan por ustedes, no se preocupen nosotros no nos olvidamos” refirió.

La acción se desarrolla gracias al trabajo articulado entre la Dirección de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, Gobierno Regional de Ayacucho, Dirección Regional de Salud, Estrategia Regional de Salud Bucal y la Coordinación del Adulto Mayor.

La zona de intervención de la presente campaña, serán las zonas de pobreza y pobreza extrema (Pensión 65) de la jurisdicción de la Dirección Regional de Ayacucho; priorizando el ámbito de la provincia de Huamanga, Cangallo, Huanta, La Mar, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Lucanas, San Francisco.

En el ámbito de la Red de Salud Huamanga, en esta primera etapa se realizará la entrega de 100 prótesis dentales en San Juan Bautista, Yanamilla, Carmen Alto, Vista Alegre, Socos, San Rafael.