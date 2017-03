9 métodos de prevención que disminuyen riesgo de cáncer en mujeres

Lima, 08 marzo (peruinforma.com).-

En la actualidad muchas mujeres a causa de los temores, vergüenza o la excusa de no contar con el tiempo necesario provocan que no se tome en cuenta la importancia de cuidar su salud. En nuestro país, los tipos de cáncer que afectan con mayor incidencia en la mujer peruana son el cáncer de cuello uterino, seguido por el de mama y estómago. Por ello, en el marco por el Día Internacional de la Mujer (08 de marzo), es importante que todas las mujeres tomen conciencia que el cáncer no es sinónimo de muerte y que puede ser evitado a través de un chequeo oportuno.

“Para lograr una buena salud libre de cáncer, es importante que las mujeres tengan una alimentación saludable, realicen actividad física para evitar el sobrepeso, eviten la ingesta de alcohol y tabaco, además de realizarse un chequeo una vez al año. El 95% de casos de cáncer detectados a tiempo tienen cura”, señaló el Dr. Gilmar Grisson, Cirujano Oncólogo de la Liga Contra el Cáncer.

A continuación el especialista brinda los métodos de prevención que toda mujer debería de conocer para evitar esta enfermedad:

Para prevenir el cáncer de cuello uterino:

Papanicolau: Es recomendable que toda mujer desde que inicia su vida sexual se realice este examen, además de vacunarse contra el cáncer de cérvix, pues gracias la vacuna se evita desarrollar alguna enfermedad a causa del virus del Papiloma Humano.

Prueba del VPH: Permite diagnosticar el Virus del Papiloma Humano anticipándonos a las lesiones premalignas o malignas varios años antes que aparezcan lesiones, nos ayuda a prevenir el cáncer y lograr 100% de prevención. La prueba VPH Test, detecta primero si la mujer tiene el Virus del Papiloma Humano.

Ecografía ginecológica: Es un método que ayuda a detectar lesiones uterinas, fibromas y engrosamientos endometriales así como quistes ováricos y masas anexiales. Se solicita de rutina en la primera consulta ginecológica o en pacientes que aún no tuvieron relaciones sexuales.

Vacuna Contra el VPH: Es un método recomendable para prevenir el cáncer de cuello uterino, pues protege de las cepas 16 y 18 del virus de papiloma humano, que son las principales responsables del cáncer de cuello uterino, cáncer vulvar y vaginal. Además, protege de las cepas 6 y 11 responsables de las verrugas genitales, papilomatosis laríngea y también de ciertos tipos de cáncer asociados al virus como cáncer de garganta, ano, lengua, laringe, entre otros. Este moderno método puede ser aplicado en niñas desde los 9 años hasta en las mujeres adultas de 45 años.

Para prevenir el cáncer de mama:

Autoexamen de Mama: Método sencillo de autoexploración de las mamas que permite detectar cambios, bultos o hinchazones anormales. Todas las mujeres a partir de los 20 años, deben de realizarse mensualmente un autoexamen de mama una semana después de la menstruación. De esta manera la mujer se familiariza con su cuerpo. Es importante señalar que el autoexamen no reemplaza la inspección médica ni la mamografía.

Examen Clínico de Mama: Es la exploración y revisión de las mamas por un especialista, consiste en la inspección y palpación y busca detectar anomalías. Este método de prevención debe ser realizado al menos una vez al año por un profesional de la salud a todas las mujeres mayores de 20 años que acuden a un consultorio.

Mamografía: Debe realizarse a partir de los 40 años y en el caso de tener antecedentes familiares de cáncer de mama a los 35 años. Una mujer no debe esperar a tener síntomas ni ver cambios en su busto. Para las mujeres menores de 35 años se recomienda la ecografía mamaria, ya que por la densidad de la mama se observan mejor las posibles lesiones.

Otros tipos de cáncer:

Autoexamen para detectar el cáncer de piel: Todas las mujeres deben estar alerta ante cualquier cambio y/o aparición de un lunar sospechoso. Los signos que deben tenerse en cuenta al mirarse frente al espejo son la asimetría (una mitad diferente a la otra), los bordes (si son irregulares, difusos o poco definidos), el color (la pigmentación no es uniforme, muchos colores y hay cambios de color), diámetro (mayor de seis milímetros o cualquier cambio en el tamaño del lunar) y la evolución. Es importante que al menos una vez al año, este examen sea realizado por un especialista.