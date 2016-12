Suboficiales PNP en retiro sin CTS

Lima, 23 diciembre 2016 ( peruinforma.com).-

El congresista Yonhy Lescano recibió a un grupo de suboficiales en retiro de la PNP que esperan pago de CTAS. Esperan compromiso del MEF.

El congresista Yonhy Lescano (AP) se comprometió con un grupo de suboficiales (en retiro) de la Policía Nacional del Perú, a solicitar ante los ministerios de Economía y del Interior el pago de la CTS que se les adeuda desde hace un año, situación que no ocurre con los “invitados” a retirarse por actos de corrupción y falta disciplinaria.

Fue luego de escuchar los reclamos de representantes de los policías en retiro en una mesa de trabajo organizada por su despacho, a la que también concurrieron autoridades policiales encargados de la administración, economía y presupuesto de la institución.

En nombre de aproximadamente cuatro mil efectivos policiales que decidieron retirarse a la vida civil, el suboficial (r) César Carbajal Chávez reclamó que no es justo que primero se programe pagar a los policías retirados por actos de corrupción o indisciplina, que aquellos que lo hicieron con dignidad y por su voluntad.

“Yo he servido con honor a mi institución por más de 30 años. He estado en zonas de emergencia, he luchado contra la subversión; nunca estuve sancionado ni vinculado a actos de corrupción y no se me paga lo que se me debe por justicia. Se prioriza a los sancionados por corrupción. Que sean ellos lo que esperen”, expresó Carbajal.

Informó que decidió salirse de la institución policial por el impedimento que se aplicó de trabajar en sus días de franco y porque requería del pago de su CTS para cubrir gastos familiares.

Similares expresiones tuvieron otros efectivos en retiro, entre ellos Walter Ortega Quispe, quien indicó, además, que tampoco se les está considerando el pago por concepto de cambio de residencia.

En representación de la institución, el general Guido Escalante, director de la oficina de Administración del Ministerio del Interior, con documentos en mano, indicó que los pagos hechos se hacen en estricto cumplimiento de la ley.

Explicó que la institución policial está esperando la transferencia de 166 millones de soles por parte del MEF para atender las demandas de los suboficiales.

Según el Decreto Supremo N° 350, publicado por el MEF el último martes, se dispone de 42 millones de soles para pagos por concepto de fallecimiento, enfermedad, invalidez, límite de edad, entre otros, pero no por CTS.

Aclaró que aún no se les paga a los 790 oficiales que fueron retirados de la institución por indisciplina o estar vinculados a actos de corrupción, situación que será superada con una partida – dentro del concepto de reserva de contingencia- ascendente a 148 millones de soles a ser entregados, probablemente, en enero próximo.

Indicó que el problema de los oficiales que se consideran rezagados se resolvería si el MEF considerase dentro del concepto de reserva de contingencia una partida destinada al pago de las CTS.

El coronel Eradio Ramírez Solano, jefe de la Dirección de Economía y Finanzas del Mininter, dijo que su oficina cumplió con la solicitud pertinente al MEF y que se esperaba la agilización del trámite para responder al requerimiento del personal retirado, pero esa decisión no es parte de sus funciones.

El congresista Lescano Ancieta escuchó las dos versiones y se comprometió a intermediar entre las dos partes para que se haga el pago respectivo, porque es de justicia, afirmó.