Hasta en seguridad ciudadana somos centralistas

Lima, 28 diciembre 2016 (peruinforma.com).-

El partido político Alianza para el Progreso (APP) participó en el foro del Acuerdo Nacional convocado por el Ejecutivo como parte del proceso de diálogo entre el Gobierno y las principales fuerzas políticas del país.

El segundo vicepresidente del Congreso, Richard Acuña Núñez, la secretaria general de APP, Marisol Espinoza y el congresista César Villanueva formaron parte de la reunión donde se abordó el tema de seguridad ciudadana.

Tras más de tres horas de diálogo, Marisol Espinoza, recordó que el país necesita una verdadera descentralización, también en políticas de seguridad ciudadana.

“Lima no es el Perú, las regiones merecen recursos y políticas diferenciadas de acuerdo a su contexto. No puede ser que hasta la PNP sea centralista y no tengan la cantidad de efectivos necesarios en provincia”, sostuvo.

El premier Fernando Zavala señaló que durante la reunión los parlamentarios de APP enfatizaron el tema de la descentralización en seguridad ciudadana, y pidieron dotar a las regiones de las herramientas necesarias para luchar contra la delincuencia.

“APP nos recuerda que hay que diferenciar Lima de las regiones, hay que poner recursos y pensamientos, y atacar (la delincuencia) con políticas diferenciadas. También nos habla de dotar de herramientas a las regiones, como laboratorios criminalísticos, de esa política multisectorial que necesita la lucha contra la delincuencia” detalló.

Corrupción

Luego de la sesión del Acuerdo Nacional, Richard Acuña Núñez, propuso que la presidencia de la comisión investigadora del caso Lava Jato recaiga en la congresista Marisol Espinoza. Para el legislador, los congresistas apristas deben abstenerse de presidir dicha comisión, dado que los actos de corrupción también se dieron durante el gobierno de su líder Alan García.

La comisión Lava Jato, está encargada de encontrar a los responsables de los sobornos que hizo Odebrecht durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.