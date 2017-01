Se debe cambiar proceso de descentralizacion

Congresista Villanueva demanda cambios en el proceso de descentralización del país. Se requiere modernización, afirma.

Lima, 12 enero 2017(peruinforma.com).-

Si no hay cambios sustanciales en el proceso de descentralización del país, se caerá en una situación de ineficiente gobernabilidad y no se podrá aprovechar lo que el mercado internacional puede significar para el desarrollo de importantes sectores como la industria y la agricultura.

Así lo consideró el congresista César Villanueva (APP), coordinador del grupo de trabajo de Descentralización Fiscal, encargado por la Comisión de Descentralización.

El legislador dijo que nuestro país tiene interés en integrarse a la OECD que agrupa a los países de buen gobierno. “El Perú tiene que modernizarse y eso quiere decir descentralización. Lo contrario implicará que en un momento lamentaremos no solo no entrar a ese mercado internacional, sino demostrar que no hemos tenido la capacidad de aprovechar las oportunidades para beneficio de nuestro país”, anotó.

A manera de ejemplo, se refirió al debido aprovechamiento del alza de precio de los minerales que podrían haber sido trasladados a la industria y a la agricultura para generar mayores recursos.

Asimismo, señaló que para reimpulsar el proceso se debe tener una visión de articulación con el reordenamiento territorial para que las grandes regiones trabajen en conjunto.

Villanueva Arévalo indicó que su grupo de trabajo seguirá coordinando e intercambiando ideas con el titular de Economía e invitando a especialistas del sector para elaborar alternativas de mejoramiento del proceso de descentralización.

A la sesión de hoy miércoles concurrieron dos especialistas de Progobernabilidad, organización de cooperación canadiense: Nilton Quiñones y Juan Narváez, quienes analizaron el proceso de descentralización en nuestro país, dentro y fuera del contexto internacional, y las propuestas que han elaborado para avanzar en favor del Perú.

SIN NORTE

Quiñones indicó que en la actualidad el modelo del proceso de descentralización no tiene un norte claro, que se requiere de un acuerdo político para redefinirlo y relanzarlo como una estrategia para atender los objetivos de desarrollo e inclusión.

Señaló que el tema ya no es atractivo en la agenda pública, que hay debilidad en los sistemas administrativos públicos, debilitamiento del presupuesto participativo, y un débil ejercicio de la función de rectoría sectorial. Frente a esta situación, dijo, existe una población expectante que demanda solución a sus problemas de desarrollo.

Asimismo, destacó que mientras el presupuesto ha aumentado en los últimos años, se ve un Estado que no resuelve las necesidades ciudadanas y se sigue haciendo más de lo mismo.

Otro factor que se analizó fue el de la informalidad, ascendente a un 75 por ciento, similar a lo que se vive en numerosos países africanos, por lo cual se recauda menos y el PBI solo alcanza a un 20 %.

En otro momento, indicó que no existe correspondencia entre el esfuerzo fiscal y los resultados por fallas en la cadena logística, insumos no asociados a servicios que funcionan, asignación presupuestal institucional inercial, entrega final deficiente, entre otros.

El consultor recomendó la implementación de recursos en función de las necesidades del gasto, incrementar la eficiencia y eficacia de la administración tributaria municipal y ampliar la base, mejorar las disparidades generadas por el canon; y diseñar mecanismos para articular las prioridades, políticas y estrategias de los diferentes niveles de gobierno.