Propondrán regular uso de los drones

Lima, 15 setiembre 2016 (peruinforma.com).-

Aeronaves no tripuladas constituyen, con el uso de la nueva tecnología, un aporte para la evaluación y monitoreo de los fenómenos de la naturaleza y de estudio.

El congresista Kenji Fujimori, anunció hoy que presentará un proyecto de ley para regular el sistema de aeronaves pilotadas a distancia (drones), propiciando, además, el uso de nuevas tecnologías.

El drone es utilizado en muchos países para el monitoreo y evaluación de riesgos ecológicos y desastres naturales, observación costera, fronteriza y del dominio marítimo, fluvial y lacustre, apoyo en operaciones de búsqueda y en labores de rescate; detección y control de incendios, realización de estudios de impacto ambiental, tratamientos aéreos médicos y fitosanitarios, entre otros.

En ese sentido y para profundizar en el tema el parlamentario, a través de su despacho organizó, el foro “Uso de las tecnologías en los vehículos aéreos no tripulados”, al cual asistieron Juan Carlo Yuyes Meza, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso; Andrés Flores Espinoza, coordinador del Grupo de sistemas de aeronaves no tripuladas de la PUCP; Carlo Saito Villanueva, docente e investigador de sistemas aéreos no tripulados de la PUCP; Miguel Chuquisengo Muñóz, piloto comercial; y el coronel Juan Carlo Llendo.

Durante el desarrollo del foro, los expositores manifestaron que el uso de drones cobra un rol muy importante en la innovación agraria y sus implicancias para el desarrollo del país. Asimismo, del uso de las nuevas tecnologías.

Expresaron que manejado de una manera responsable estos equipos aseguran un servicio efectivo para la sociedad, no obstante, si no se tiene la capacitación necesaria, podría ocasionar accidentes dependiendo la zona donde se esté manipulando.

Las aeronaves no tripuladas han atraído desde hace algún tiempo la atención y la actividad de la industria, con importantes desarrollos operacionales e innovaciones tecnológicas. Al mismo tiempo, han interesado también a consumidores y reguladores del espacio aéreo por sus múltiples usos y posibles riesgos e incidencias en la actividad aérea normal, manifestó Carlo Saito, representante e investigador de la PUCP.

Kenji Fujimori expresó su gratitud, atención e interés demostrado por este tema a todos los asistentes del evento e hizo hincapié que el uso de estas nuevas tecnologías no sólo ayudan donde la persona de manera física no puede llegar, sino que puede aportar en el crecimiento y desarrollo de todo el país con su uso responsable y previa capacitación.