Lima, 08 marzo (peruinforma.com).-

El Consejo Directivo del Congreso aprobó hoy que en la plenaria congresal convocada para mañana miércoles se dará cuenta del pedido de interpelación para que el ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra responda el por qué la adenda firmada para la construcción del aeropuerto de Chinchero (Cusco).

Y en la sesión plenaria del jueves se discutirá y votará la admisión a este pedido que está suscrito por 33 legisladores pertenecientes a distintas bancadas políticas. Si el acuerdo congresal es aprobar la interpelación, es seguro que el ministro Vizcarra se presente ante el pleno del Parlamento el miércoles 15 o jueves 16 de este mes.

Estos detalles fueron expuestos a la prensa por el vocero de Fuerza Popular, congresista Luis Galarreta, quien aseveró que su agrupación política respalda la moción de interpelación y que lleva la adhesión de 33 legisladores de distintas bancadas políticas.

Respecto al total de las preguntas que deberá responder el ministro Vizcarra, dijo que se ha delegado a su colega Yonhy Lescano, de Acción Popular, ordenar la relación total de las interrogantes porque hay varias preguntas que se repiten.

Los congresistas Alberto de Belaunde (PPK) y Marisa Glave (FA) informaron a la prensa que otro acuerdo del Consejo Directivo fue archivar -por mayoría- el pedido para que el Congreso investigue los abusos sexuales cometidos por ciertos miembros del Sodalicio.

El vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, dijo que este pedido de investigación no fue aceptado porque el tema de fondo es si el Congreso debe abocarse a este tipo de temas.

“Nosotros consideramos que estos hechos son repudiables y lamentables. Lo que se ha discutido es: ¿el fuero parlamentario es el lugar donde debe recibirse testimonios de estos lamentables hechos? No corresponde al Congreso porque el Parlamento no va a definir si se cometieron o no los delitos de violación”, indicó.

“Lo que hemos planteado -continuó Galarreta- es modificar el Código Penal para sancionar la imprescriptibilidad de estos delitos”, alertó.

De Belaunde y Glave discreparon de esta decisión mayoritaria y aseveraron que por lo menos promoverán la realización de una audiencia pública sobre este tema en el Congreso.

El pedido para investigar el caso de las víctimas de abuso sexual por ciertos miembros del Sodalicio fue rechazado por Fuerza Popular y solamente tuvo la adhesión de Peruanos por el Kambio y Frente Amplio. La Célula Parlamentaria Aprista y Acción Popular se abstuvieron y Alianza para el Progreso no estuvo presente a la hora de la votación de este tema.