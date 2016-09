“Investigación a Heredia debe hacerse con respeto al debido proceso”

Lima, 02 setiembre 2016 (peruinforma.com / fuente: Andina).-

La investigación sobre una supuesta usurpación de funciones de la ex Primera Dama, Nadine Heredia, en acciones del gobierno anterior debe realizarse respetando al debido proceso, opinó hoy la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza.

Señaló que ese aspecto debe estar garantizado por la Comisión de Fiscalización, que estará a cargo de estas pesquisas, a fin de brindar la oportunidad a Heredia y a quienes resulten implicados de ejercer su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.

“Tiene que hacerse un debido proceso (…) No se puede adelantar si hubo intromisión o usurpación de funciones. Creo que al final de la indagación eso se podrá determinar con las pruebas y las situaciones registradas, para así saber cuál fue la situación real”, anotó.

La también ex vicepresidenta de la República del anterior gobierno sostuvo que la Constitución Política del Perú solo reconoce la figura del mandatario, y no la de “pareja presidencial”.

En similares términos se pronunció la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, quien aseguró que dichas facultades delegadas no convertirán a la Comisión de Fiscalización en un espacio de persecución política.

A su criterio, Nadine Heredia debe rendir cuentas no solo ante el Congreso, sino ante el país, pues en el marco de una usurpación de funciones se pudieron haber utilizado recursos del presupuesto del Estado.

“Haremos una investigación objetiva y será el Poder Judicial el que determine si (Heredia) incurrió en delitos”, anotó.

Por su parte, el legislador de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, respaldó la anunciada investigación, al considerar que Heredia Alarcón incurrió en intromisiones durante el gobierno anterior para tratar de influenciar en decisiones de Estado.

“No hay usurpación, hay una persona que se ha metido indebidamente en opinar y disponer indebidamente. Fue el poder detrás del trono (…) Pero los culpables, aparte de la persona que quiera dar instrucciones, son los que las han recibido”, remarcó.

Según subrayó, “nadie le debe obediencia a una falsa autoridad” y menos a una persona que usurpa funciones, pese a lo cual, agregó, hubo ministros y viceministros que en el quinquenio pasado obedecían a la entonces Primera Dama como “peleles y monaguillos”.

“Ellos también tienen responsabilidad porque no pueden hacerle caso a una persona que no tiene autoridad o no es respaldada por una elección legítima”, refirió el legislador.

Para García Belaúnde, la responsabilidad, en ese sentido, también alcanzaría al ex presidente Ollanta Humala por haber permitido las intromisiones de su esposa en asuntos públicos y temas del Gobierno.

A su turno, el parlamentario aprista, Mauricio Mulder, opinó que la investigación que realizará la Comisión de Fiscalización servirá de ejemplo para evitar que personas que no han sido elegidas ni ejercen responsabilidades en el Gobierno puedan tener mando en el Estado.