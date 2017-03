INEN seguirá siendo organismo público ejecutor

Por decisión del Congreso de la República

Lima, 09 Marzo 2017 (peruinforma.com).-

El Pleno del Congreso de la República, bajo la presidencia de Luz Salgado Rubianes, ratificó el Decreto Legislativo 1305 para que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) siga como organismo público ejecutor, sin participación del Ministerio de Salud.

La insistencia fue aprobada por 88 votos a favor, 15 en contra 10 abstenciones.

Fue en la sesión matutina que realizó la Representación Parlamentaria en el hemiciclo del Palacio Legislativo, en la cual se desestimó las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.

En consecuencia el proyecto de ley será promulgado por el Poder Legislativo.

El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Miguel Torres Morales, dijo que el Poder Ejecutivo ha observado la norma sin tener argumento alguno para hacerlo. No puede, a través de seudos contrabandos legislativos, superar la capacidad de legislar que le dio el Poder Legislativo.

Esto significa que quiere quebrantar la voluntad de colaboración entre ambos poderes del Estado, eso no es actuar de buena fe, estimó.

Ellos, dijo, han presentado observaciones en las cuales se reitera los mismos errores anteriores de pretender legislar en materia de salud cuando la delegación de facultades extraordinarias no lo considera.

Ejecutivo debe reflexionar

El Poder Ejecutivo debe reflexionar en corregir su actitud y no legislar normas que no contempla la ley autoritativa, sentenció el legislador de Fuerza Popular..

Por su parte Gilbert Violeta manifestó que el término “contrabando” no es el apropiado. Torres reiteró que había esa intención, pero que no tenía ningún problema de retirar la palabra “contrabando”, insistiendo en la necesidad que el Ejecutivo reflexione y cambie su actitud. Subrayó que la ley autoritativa no faculta legislar en materia de Salud.

Javier Velásquez Quesquén (CPA) dijo que su bancada apoyará la insistencia que condensa la autonomía del INEN como organismo público ejecutor, tal como funcionaba antes de que se pretendiera someterlo bajo la administración del Ministerio de Salud.

Marco Arana (FA) subrayó que es cierto que el Poder Ejecutivo se ha excedido en las facultades que se le confirió. Segundo Tapia (FP) reiteró que la Ministra de Salud y, en consecuencia, el Ejecutivo ha excedido las facultades que buenamente le dio el Legislativo.

MINSA NO ADMINISTRARÁ INEN

Héctor Becerril remarcó que el Ministerio de Salud no está en la capacidad para administrar el INEN, porque la situación deprimente en que se encuentran los nosocomios del país es una clara demostración de que está incapacitado.

Ríchard Arce (FA) opinó que lo que se debería estar debatiendo es la reorganización total del sector salud del país, aunque dijo que también era importante ver el asunto de la atención del INEN a nivel nacional. Milagros Salazar (FP) también fue de la idea de que la solución en la salud es analizar una nueva ley directriz con profesionales de medicina de gran capacidad.

Horacio Zeballos (FA) opinó que el tratamiento del cáncer debe ser descentralizado a fin de dar facilidades asistenciales a miles de pacientes con enfermedades oncológicas del interior del país. Pero, anotó, también es imprescindible que los entes rectores del Sector Salud adopten medidas para mejorar el proceso asistencial.

Gladys Andrade (FP) consideró que mejor que el INEN no pase a manos del MINSA porque será peor. Estimó que debe proseguir siendo autónomo, pero recomendó aplicar reformas para bienestar del pueblo.

Sergio Dávila (PPK) consideró que la red del INEN puede dar mejor servicio a la población en función conjunta con el Ministerio de Salud. Dijo que la atención de este instituto debe descentralizarse y debe tenerse en cuenta que con la salud no se juega. De esta misma idea fue la congresista Ana María Choquehuanca (PPK).

Jonhy Lescano (AP) planteó una cuestión previa para que la propuesta retorne a la Comisión de Constitución y Reglamento, la cual fue rechazada por 84 votos en contra y 24 a favor.

Amplían funciones investigadoras

La Representación Nacional también aprobó prorrogar por 98 días las funciones investigadoras de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, a fin de que prosiga indagando los posibles actos de corrupción en los que habría incurrido el ex asesor presidencial en materia de salud, Carlos Moreno Chacón, y los que resulten implicados, así como de otros posibles delitos y de los convenios y contratos que se han firmado entre el SIS, MINSA, EsSALUD y Ministerio del Interior con las entidades prestadoras de salud públicas y privadas.

La ampliación fue sustentada por el presidente de ese grupo de trabajo, Héctor Becerril (FP), recibiendo el respaldo de 109 congresistas, ninguno se opuso y uno de abstuvo.