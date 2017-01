Humala y siete ex funcionarios serán investigados

La Comisión de Defensa Nacional decidió investigar actuación de expresidente Ollanta Humala y siete exfuncionarios relacionados con la compra del satélite.

Lima, 12 enero 2017(peruinforma.com).-

El expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, volverá a ser citado por la Comisión de Defensa Nacional que, en sesión reservada, acordó el miércoles 11 pasarlo a condición de investigado, al igual que a siete funcionarios de su gobierno, por la investigación que realiza en torno a la compra de un satélite.

Así lo anunció su presidenta, la congresista Luciana León Romero (CPA), en una conferencia de prensa que se dio en el Hall de los Pasos Perdidos, al hacer un alto en la sesión de la comisión.

“Después de haber tenido más de 10 sesiones, con más de 20 invitados para poder conocer a profundidad cómo se realizó la compra de gobierno a gobierno (Perú y Frrancia) del satélite, es que hemos llegado a la conclusión de quiénes pasaron a calidad de investigados. Ellos son el expresidente Ollanta Humala Tasso; el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano; y el exministro de Defensa, Jakke Valakivi”, dijo León Romero.

También han pasado a esa condición Ronald Barrientos, Paola Lobatón, Carlos Rodríguez, presidente de Conida; Edgardo Jaime Barrueto, también expresidente de Conida, y Mario Pimentel, explicó la congresista. Dijo que Humala sería citado en los próximos 15 días.

Esto no significa – advirtió- que son personas responsables de lo que se investiga o que estén implicados en algún tipo de delito, sino que están en una etapa de investigación. Agregó que se levantará el secreto bancario, el de las comunicaciones y el secreto tributario para poder complementar la información que tiene la comisión.

Al ser consultada sobre los argumentos para haber tomado esa decisión, la parlamentaria dijo que han sido algunas contradicciones y vacíos en sus declaraciones que requieren ser esclarecidas y que los pone en calidad de investigados, pero no descartó que más adelante pasen a la de testigos.

Dijo – por ejemplo- que el Ollanta Humala aceptó en una sesión que sí tenía amistad con el señor Ronald Barrientos y que lo había visto; sin embargo Barrientos dijo que lo conoció ‘alguna vez’.

Luciana León también informó que la comisión está terminando de invitar a algunas personas durante el proceso de indagación en lo que son ejecuciones extrajudiciales y después se empezará con las invitaciones en los próximos 15 días. El primero será Ollanta Humala y luego Pedro Cateriano, obviamente con las coordinaciones previas para saber si se encuentran en el país y determinar el día y la hora.

Lineas de investigación

Previamente, en sesión pública de la sesión, los congresistas debatieron las hipótesis de trabajo de las cinco líneas de investigación que fueron aprobadas por el Pleno del Congreso.

El congresista Carlos Tubino Arias Schereiber (FP) cuestionó que en una de las hipótesis considere que “se habría articulado una red de corrupción” orientada a obtener ventajas económicas de las diversas contrataciones militares y policiales, en torno a la política de ascensos, pases a retiro y designaciones en el Ministerio de Defensa durante el período presidencial 2011- 2016.

“Yo creo que es una exageración mantener esa hipótesis porque afecta a la moral de las Fuerzas Armadas. Yo les puedo asegurar que en las Fuerzas Armadas no hay una red que maquine ascensos para obtener beneficios”, dijo el parlamentario.

Al respecto, el congresista Clayton Galván Vento (FP) opinó que se está considerando como hipótesis en la investigación y no como una conclusión, en tanto que el congresista César Segura Izquierdo (FP) advirtió que no se está involucrando a la institución en general y por lo tanto “no manchaba a las Fuerzas Armadas”, pero advirtió que de haber irregularidades no debería volver a pasar.

“Hay que tener mucho cuidado porque eso mella la moral de los efectivos. Creo que hay que individualizar y tipificar las faltas”, dijo por su parte el congresista Edwin Donayre Gotzch (APP)

El parlamentario también rechazó que la financiera Cencosud se haya aprovechado y que de manera abusiva y arbitraria haya incumplido el compromiso de pago mensual al ejército por un inmueble.

“Nadie tiene animadversión a que vengan inversiones y menos de nuestros vecinos del sur, pero no vamos a permitir que ciertas leyes permitan que se beneficien y nos perjudiquen”, dijo el legislador, en tanto que la parlamentaria Lourdes Alcorta Suero (FP) dijo que sería bueno saber quién convalidó ese contrato.

La congresista Luciana León se comprometió a incluir en la redacción de las hipótesis de investigación las propuestas planteadas por los legisladores para luego proceder a su aprobación.