Graña y Montero dispuesta a colaborar con la justicia

Lima, 10 Marzo 2017 (peruinforma.com).-

Su plena disposición a someterse y a colaborar con la justicia peruana en todo lo que se refiere a las operaciones conjuntas que haya podido realizar con la empresa brasileña Ódebrecht expresaron hoy viernes 10 ex directivos de la empresa Graña y Montero, en sesión realizada por la comisión especial multipartidaria que investiga el llamado ‘Caso Lava Jato’.

José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio del Grupo Graña y Montero, y Hernando Graña Acuña, exdirector de la misma organización, coincidieron en expresar que estaban dispuestos a someterse a las investigaciones que actualmente se realiza en torno a las denunciadas coimas, sobornos y dádivas de aquella empresa a autoridades y funcionarios peruanos para asegurarse la adjudicación a fin de ejecutar obras en el país.

La respuesta concreta la dieron de modo especial cuando el presidente de la Comisión, congresista Víctor Álbrecht Rodríguez (FP), les consultó si colaborarían con las investigaciones.

Para el efecto Álbrecht les informó que un comunicado oficial de la procuraduría ad hoc que ve el caso dio a conocer en la fecha que se había dispuesto realizar investigaciones a José Graña Miró Quesada y a Jorge Barata, exrepresentante de Ódebrecht en el Perú, por hechos relacionados con supuestas irregularidades en la ejecución del tramo 1 del Tren Eléctrico de Lima.

“No conocía esa información. Recién me entero de ella. Pero, como he dicho antes, nosotros estamos dispuestos a brindar toda la información que solicite el Ministerio Público”, fue la respuesta de Graña en la sesión efectuada hoy en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

Similares respuestas dieron los dos funcionarios ante preguntas reiteradas que les formularon otros legisladores como Maurice Mülder Bedoya (CPA), Karina Beteta Rubín (FP) y Víctor García Belaunde (AP).

Expresaron que el directorio de Graña y Montero, organización de la que siguen siendo accionistas, acordó en reciente sesión colaborar con la justicia peruana y también entregar toda la información que les solicite el Ministerio Público para que esos hechos sean debidamente esclarecidos.

Al inicio de su presentación, José Graña dijo que acudía ante la comisión investigadora dispuesto a informar con la verdad. Aclaró que desde el año 2011 no ha cumplido mayor actividad en Graña y Montero, pues se jubiló al cumplir los 65 años de edad.

Aseguró, no obstante las observaciones y respuestas poco convincentes que le hicieron ver los legisladores, que Graña y Montero tiene una posición clara, y es que no está relacionada con los denunciados pagos de coimas, dádivas y sobornos que se atribuye a Ódebrecht.

Afirmó que no son ciertas aquellas versiones que pretenderían vincular a Graña y Montero con esos hechos, y reiteró que la empresa es ajena a esas prácticas. “No hemos sido partícipes de los actos ilícitos que habría cometido Ódebrecht”, reiteró, y añadió que nadie puede estar más interesado, que ellos mismos, en que todo ello sea esclarecido porque aseguró que los responsables de Ódebrecht actuaron solos en esos hechos y sin la participación de Graña y Montero.

Durante la sesión fueron varios los congresistas quienes consideraron insatisfactorias las apreciaciones vertidas por los invitados. Inclusive se solicitó información adicional y otra documentación necesaria para contrastarlas con denuncias de dominio público.

SESIÓN RESERVADA

La necesidad de lograr mayor información al respecto llegó al extremo de que una parte de la reunión debió ser reservada, tal como lo solicitó Víctor García Belaunde, a fin de conocer informaciones relacionadas con la reserva bancaria y tributaria de los ex directivos y de la propia entidad Graña y Montero. Tras ello, la sesión volvió a ser pública alrededor de las 13:00 horas.

Los exdirectivos, en respuesta a una de las preguntas de Maurice Mülder, afirmaron que no corresponden a la verdad las declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Ódebrecht en el Perú, según las cuales Graña y Montero sabía de los desembolsos que se había hecho para pagar los sobornos en el país.

Tras mencionar que desconocían muchas de las cosas que les informaban los parlamentarios a través de sus preguntas, indicaron que participaron asociados con la empresa brasileña en seis proyectos por un monto que, dijo, ellos hicieron conocer a la empresa el pasado 23 de febrero. Añadió que también se entregó información relacionada con los balances efectuados en sus empresas.

A una pregunta precisa de la congresista Karina Beteta, Jorge Graña insistió en que se someterán a todo lo que establezcan las autoridades judiciales, incluyendo una eventual devolución del dinero logrado merced a las operaciones ilegales hechas por Ódebreecht. “Pero creo que no podemos adelantarnos a ello”, apuntó luego.

Descartó la posibilidad de que puedan convertirse en ‘colaboradores eficaces’ para que se conozca la verdad de los hechos, y es que ellos no conocen mayormente nada y poco es lo que realmente podrían aportar en esa condición.

A otra pregunta directa, Jorge Graña no pudo explicar cómo esas prácticas delictivas de Ódebrecht no fueron advertidas por Graña y Montero, no obstante contar con un código de conducta de esa institución peruana llamada precisamente a hacer un monitoreo de las actividades de Ódebrecht o de otras empresas con las que ha podido trabajar.

Expresó que se pretende que todas las actividades de Graña y Montero sean lo más transparente posibles. Anotó que en esa entidad se había apelado muchas veces a las donaciones con carácter filantrópico con fines de educación. Pero aclaró terminantemente que no ha habido apoyo económico a ningún partido político en las recientes elecciones.

Añadió que, por lo demás, Graña y Montero sí es consciente de las responsabilidades que pudiera tener ante el inicio de un juicio en los Estados Unidos y que involucra precisamente a Graña y Montero. Indicó que se está en el proceso de contratación de un equipo de abogados en ese país para afrontar aquella situación, de la que dijo que por el momento no podría dar más detalles.