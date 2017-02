Graña y Montero enviará a comisión Lava Jato lista de abogados que asesoraron proyectos

El presidente de la Comisión Lava Jato, Víctor Albrecht (FP) dijo esta noche que el representante legal de la empresa Graña y Montero, Mario Alvarado, no ha aportado “absolutamente nada” al proceso investigatorio

El presidente de la Comisión Lava Jato, Víctor Albrecht (FP) dijo esta noche que el representante legal dela empresa Graña y Montero, Mario Alvarado, no ha aportado “absolutamente nada” al proceso investigatorio que se lleva a cabo para esclarecer el pago de coimas y sobornos de un grupo de empresas brasileñas a cambio de obtener contratos y licitaciones con el Estado.

“Yo como presidente de la comisión me he quedado desconcertado. ¿Cómo es posible que una empresa que ha sido socia de la empresa Odebrecht no haya tenido conocimiento de los sobornos y de las coimas en nuestro país?”, se preguntó.

Albrecht informó que la comisión investigadora ha acordado pedir a la empresa Graña y Montero que remita la relación completa de los estudios de abogados que ha contratado dicha entidad y que asesoraron para los proyectos en sociedad con Odebrecht.

Mañana viernes se reunirá la comisión Lava Jato para definir la nueva fecha de presentación de los directivos del Instituto Prensa y Sociedad, Augusto Álvarez Rodrich y Ricardo Uceda Pérez, quienes a pesar que fueron citados para hoy, comunicaron en la víspera a la presidencia de ese grupo de trabajo que no se presentarían.

Albrecht ratificó que en el plan de trabajo de la comisión investigadora está contemplado la citación a los ex presidentes de la República, Alejandro Toledo Manrique, Alan García Pérez y Ollanta Humala Tasso pero se cuidó de precisar en qué momento se cursarán estas invitaciones.

Estas declaraciones fueron formuladas luego de la presentación del representante legal de la empresa Graña y Montero, Mario Alvarado Pflucker, quien -durante cuatro horas- se limitó a decir que dicha entidad se siente “engañada” por su ahora ex socio Odebrecht e informó que a diciembre del 2016 el valor de sus activos ha experimentado una pérdida equivalente a 38 millones de dólares.

Aseveró que Graña y Montero participó en seis proyectos en sociedad con Odebrecht en condición de socio minoritario por lo que nunca supo de la doble contabilidad que utilizó la empresa brasileña para el pago de coimas y de sobornos.

Es más, dijo que Graña y Montero no utilizará el mecanismo de la colaboración eficaz ni menos aún se presentará voluntariamente a la Fiscalía porque ninguno de sus directivos ha incurrido en acto de corrupción. “Yo sí pongo las manos al fuego por todos ellos”, remarcó.

Aclaró que la empresa Graña y Montero tiene sus libros contables abiertos a cualquier pesquisa fiscal o judicial y que está presta a colaborar con las autoridades correspondientes. “Fue un error participar con Odebrecht en calidad de socio minoritario porque no pudimos ejercer ningún tipo de control. No hemos participado en ningún acto de corrupción”, aseveró.

Antes, se presentó el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores, quien informó que el Estado Peruano no aceptará ninguna leguleyada y adelantó que el gas del sur será entregado a los usuarios mediante camiones cisternas.

Aseveró que los 262.5 millones de dólares que ha cobrado el Gobierno por la fianza en el proyecto Gasoducto Sur Peruano están en las cuentas del Ministerio de Energía y Minas.

Y con respecto a la forma en que será devuelto el cobro que se hacía en los recibos de luz para financiar el Gasoducto Sur Peruano, adelantó que se utilizará el mecanismo del descuento en la facturación del consumo de energía eléctrica a partir de mediados de este año.