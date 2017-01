Decanos de colegios profesionales en salud cuestionan decretos legislativos

Lima, 19 enero 2017 (peruinforma.com).-

Los decanos de los colegios profesionales de la salud y ex funcionarios del Ministerio de Salud y la congresista Milagros Salazar de la Torre(FP),suscribieron hoy un pronunciamiento cuestionando los nueve decretos legislativos que en materia de salud- el Poder Ejecutivo ha dictado al amparo de las facultades delegadas por el Parlamento porque vulnera la Constitución Política del Estado.

Tal fue la conclusión de una deliberación técnica que se realizó en la sede del Congreso a pedido de la legisladora fujimorista Salazar de la Torre, para examinar los alcances de los decretos legislativos 1302 que utiliza el intercambio Prestación en Salud, 1303 que optimiza procesos vinculados a Telesalud y el 1306, referido al registro nacional de historias clínicas electrónicas, 1289,1290, 1305, 1344, 1345 y 1346.

En el decreto 1289, dicta disposiciones a optimizar el funcionamiento y los servicios de la superintendencia Nacional de Salud, el decreto 1290, que fortalece la inocuidad de los alimentos industrializados y productos pesqueros y acuícolas, 1305 optimiza el funcionamiento de los servicios del Sector Salud, 1344, optimiza el servicio brindados en el marco de la ley Nº29459 ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios,1345 que complementa y optimiza el marco normativos para los productos cosméticos, productos de higiene doméstica y productos químicos especializados, 1346, establece disposiciones para optimizar los servicios que son financiados a través de Seguro Integral de Salud.

En esta reunión de trabajo que se realizó en el edificio Víctor Raúl Haya d la Torre, la sala 4, con los participantes de las diferentes instituciones del Estado como Abel Manrique, médico oncólogo del INEN, Soledad Osorio, colegio biólogo del Perú, Alejandro Bordo Izquierdo, Hilda Capcha colegio de enfermeros, Carlos Virú, decano del colegio Médico del Perú, Nelly Villar López, Oscar Araoz, colegio Químico Farmacéutico, Andrés Velásquez Paz , Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA),Fernando Palacios, tecnólogo médico, Silvia Quiñones, colegio Obstetra del Perú, entre otros.

“El Poder Ejecutivo no ha demostrado las razones de los cambios al Instituto Nacional de Neoplásicas, INS, a la Escuela de Salud Pública, la eliminación de la legislación sobre redes integradas de servicios de salud, la composición del directorio de la Superintendencia Nacional de Salud y la modificación del SIS”, dice el pronunciamiento.

“En el caso de los decretos legislativos referidos a inocuidad alimentaria a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, entre ellos, los productos cosméticos de higiene doméstica y productos químicos especializados, las medidas propuestas generan un alto riesgo a la salud de la población, legislando más allá de las facultades delegadas, regulando actividades vinculadas a la salud que coloca al Estado en situación de renuncia de su facultad y función de control y vigilancia”.

“En ese orden de ideas constitucionales, en la referida delegación de facultades la salud no fue materia específica, no estando facultado a normar materias técnicas en salud. Solo estaba facultado para las mejoras administrativas, siendo la mayoría normativas, siempre que se optimice sus procedimientos y servicios que fortalezca las acciones de fiscalización y coadyuven el fortalecimiento institucional, elementos que no están reflejadas en el cuerpo de los decretos legislativos en cuestión”, concluye el texto.

Finalmente la parlamentaria Salazar, reforzó las opiniones para unir los aspectos importantes recogidos y tener un pronunciamiento más contundente. De la misma manera se remitirá a la presidencia del Congreso, comisión de Constitución del Congreso, el grupo de trabajo de evaluación de los decretos legislativos para que puedan ser considerados como insumo en el proceso de análisis de acuerdo a la normatividad vigente.