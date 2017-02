Presidenta del Congreso invoca al Ministerio Público

Lima, 02 Febrero 2017 (peruinforma.com).-

La presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, exhortó hoy al Fiscal de la Nación, Pablo Sanchez, para que colabore con la comisión parlamentaria que investiga las presuntas coimas y sobornos de un grupo de empresas brasileñas a cambio de obtener contratos y licitaciones con el Estado.

Fue al comentar la decisión adoptada por la Junta de Fiscales Supremos – que preside Pablo Sánchez- por la cual se prohíbe al fiscal del caso Lava Jato, Hamilton Castro, a presentarse ante la comisión investigadora que preside Víctor Albrecht (FP).

“Dejemos que la comisión (Lava Jato) adopte su propia determinación, pero tenemos que exhortar a que tiene que haber una colaboración mutua. Nos interesa conocer la verdad de este tema de corrupción y es deber del Congreso obtener también la verdad”, dijo la titular del Poder Legislativo.

“Tiene que haber una colaboración entre el Ministerio Público y el Congreso y dejarnos de conflictos. Hay algunas cosas que el Ministerio Público lo tendrá que mantener en reserva, pero hay algunos informes que es necesario que se los dé a los congresistas aunque sea en sesión reservada y bajo juramento. Lo que no puede es evitarse intercambiar información que nos tiene que servir para llegar a la verdad. Al Perú le interesa llegar a esta verdad porque este acto de corrupción no puede quedar impune. No queremos que la empresa (Odebrecht) se esté llevando sus maquinarias y luego no hay cómo acotar”, remarcó.

Esta declaración lo hizo antes de dirigirse a la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para verificar las medidas de prevención y de acción frente a los desastres naturales que azotan distintos lugares del país.

“El COEN está debajo del Instituto de Defensa Civil (Indeci). Esto se tiene que ordenar. Tiene que haber una sola dirección. En el gobierno anterior se han gastado en compra de maquinarias, en mallas de contención y en pluviómetros. Queremos verificar eso. ¿Dónde está todo?¿Están funcionando? Los que han robado parte de las vallas (de contención) deben ir a la cárcel”, remarcó.