Congresistas rechazan ideología de género en curricula escolar

Ministra Marilú Martens se presentó en sesión de comisión

Lima, 01 marzo 2017 (peruinforma.com).-

Parlamentarios de diversas bancadas rechazaron la inclusión de la ideología de género en la curricula escolar nacional. Fue en la sesión de hoy martes 28, de la comisión de Educación y ante la presencia de la ministra del sector Marilú Martens Cortés.

Sobre este tema se abrió un amplio debate en la sesión. La congresista Nelly Cuadros (FP) expresó su preocupación por la priorización del tema por parte del ministerio del sector si considerar -según dijo- otras necesidades como la infraestructura de los planteles ad portas del inicio del año escolar.

“No estamos de acuerdo en que se hable de ideología de género. Nadie pretende promover la homofobia. Si no retira la ideología de género, yo le pido su renuncia señora ministra”, sentenció la parlamentaria.

Marilú Martens aclaró que el Currículo Nacional no promueve ninguna ideología ni promueve la homosexualidad, sino lo que busca es la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres.

“Queremos construir su identidad, que se valore a sí mismo y que viva su sexualidad de manera plena”, dijo la ministra luego de exponer a los congresistas la alarmante realidad que se vive en nuestro país principalmente en las zonas rurales donde el 22% de adolescentes de 15 a 19 años son madres.

A su turno, el congresista Juan Carlos Gonzales Ardiles (FP) también pidió que se retire de la currícula escolar el tema de ideología de género. “No queremos tirarle piedras al gobierno. ¿Quién no va a decir que los hombre y mujeres no tenemos los mismos derechos?. Esto no es un juego, es un hecho. ¿Se ha gastado miles de soles para botar a la basura?, preguntó el legislador.

Por su parte, el congresista Carlos Bruce Montes de Oca (PPK) opinó que no se busca promover la homosexualidad, sino que lo que se pretende es una igualdad de género, rechazar el racismo y la homofobia.

En su intervención, la congresista Gloria Montenegro Figueroa (APP) resaltó la necesidad de conciliar criterios para la defensa de los derechos humanos de todas las personas y fortalecer la educación integral en nuestros niños.

A ello, el congresista Julio Rosas Huaranga (APP) agregó que si está de acuerdo en que se debe formar a los niños en valores, pero no se debe promover la ideología de género. “Aquí se quiere confundir existe identidad sexual, hay hombre y mujer, hay igualdad de oportunidades, por supuesto que sí. La ideología de género afecta a la niñez y en el Perú no lo vamos a permitir”, dijo el parlamentario.

La congresista Tamar Arimborgo Guerra (FP) se pronunció con respecto a la encuesta de IPSOS que mencionó la ministra Martens donde se señala que el 76% de la población está a favor de promover la ideología de género. “No nos crean tontos esas encuestas han sido manoseadas. ¡Basta de dar literatura gay a nuestros alumnos”, dijo la parlamentaria.

SITUACIÓN DE DIRECTORES

Sobre los directores nombrados, la ministra Martens dijo que en el año 2014 se incorporaron más de 15 mil docentes en cargos directivos tras superar exitosamente los dos procesos de evaluación que se realizaron ese año.

“Por evaluación excepcional se ratificaron a 3 mil 28 docentes en sus cargos de directores y subdirectores por un periodo de 3 años; mientras que aquellos que no participaron o superaron la evaluación (10,722) retornaron a sus labores como docentes de aula”, explicó la ministra.

Dijo que en el 2016 los exdirectores que fueron retornados a sus plazas docentes, interpusieron una acción de amparo y obtuvieron una medida cautelar que ordena su reposición en los cargos directivos que tenían en el 2014.

“Ante las manifiestas irregularidades en el proceso de amparo y cautelar, la procuraduría del MINEDU interpuso denuncia penal contra el citado juez, así como formuló queja por inconducta funcional ante la Oficina de Control de la Magistratura”, Señaló Martens.

Informó además que, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas separó a Hugo Higinio Custodio del cargo de juez, mientras que el Poder Judicial nombró a inicio del 2017 a Luis Arias Requejo como nuevo juez.

“El nuevo juez de Rodríguez de Mendoza ha declarado la nulidad de la resolución emitida por su predecesor, concediendo, además, la apelación presentada por la procuraduría del MINEDU a la sentencia. Están pendientes de ser resueltas las solicitudes de aclaración y apelación”, concluyó la ministra.

“No se ha respetado el concurso. Saavedra los echo a la calle, es un abuso que se ha cometido con los directores y subdirectores”, dijo la congresista Karina Beteta, al usar la palabra.

En su intervención, el congresista Javier Velásquez Quesquén (APRA) dijo que la ley es muy clara. “Una cosa es evaluar a un profesor que empieza y a otro que ya está adentro. El ministro Saavedra los puso en el mismo saco en la evaluación como si fueran iguales. La evaluación de desempeño era lo correcto”, señaló.

Por ello el congresista planteo que se instale una mesa de trabajo para tratar el tema, toda vez q consideró de debe ser resuelto por el parlamento. Con este pedido coincidió su colega Edgar Ochoa Pezo (FA).

COLEGIOS AFECTADOS POR LLUVIAS

A pocos días de iniciarse el año escolar, la ministra informó sobre las acciones emprendidas por su portafolio para lograr un buen inicio.

Dijo que 11 regiones fueron declaradas en emergencia. Se detectó 461 escuelas con daños, 83 en situación grave y 378 en situación leve.

“Ya se ha rehabilitado el 85% que equivale a 321 locales escolares con afectación leve con limpieza y drenaje con motobombas. Para el inicio de clases se llegará al 100% de los locales habilitados”, dijo la ministra.

Agregó que se ha entregado 114 aulas prefabricadas a los colegios en situación grave en las regiones Ancash, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias, Loreto, Piura y Tumbes.

Entre las acciones de respuesta inmediata dijo que, además de los 350 millones de mantenimiento preventivo, se destinó 58 millones para 6 mil 600 escuelas en emergencia.