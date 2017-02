Congresista Lescano invoca a reflexionar sobre elección de representantes

Lima, 11 febrero 2017 (peruinforma.com).-

El congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP) consideró que los partidos políticos en campaña electoral “no deben recibir dinero de las empresas porque después les piden favores de regreso”, con lo cual se generan situaciones como las que se están viendo en el Perú con casos de corrupción.

Asimismo, llamó la atención en el hecho de que los votantes muchas veces se dejan impresionar por los regalos, los grandes escenarios y la publicidad para decidir su voto.

“A veces votamos por las personas que ponen grandes propagandas en las calles, letreros luminosos o por quienes van llevando regalos, entre comillas donaciones, o los que hacen pintar las escuelas, llevan carros sangucheros, arroz o azúcar. Eso no sirve. De dónde sale esa plata si los políticos no ganamos para hacer tremenda propaganda, pero a esos los elegimos”, anotó.

El parlamentario dijo que el Perú está atravesando por una situación muy difícil con presidentes denunciados por corrupción, pero que es oportunidad para que los peruanos podamos limpiar el país y reflexionar sobre cómo se eligen a los representantes.

Lescano se expresó así durante el foro denominado “Celebrando la semana mundial de la Armonía Interconfesional”, de la ONU, organizado por su despacho y la Federación para la Paz Universal.

Lescano Ancieta señaló que si la actividad política se hace con honradez, cumpliendo las leyes y trabajando por el bien común, todo es positivo. “La actividad política no es fácil, porque hay muchas tentaciones en el camino. Yo ya me hubiera convertido en millonario y no lo he hecho, porque primero he pensado en Dios, mi familia y mi país”, afirmó.

Consideró que existen diferencias entre las religiones, pero que hay un denominador común y es la búsqueda del bien y la paz para todos.

“En nuestro país la situación está muy complicada. Tenemos que luchar contra la corrupción, el hambre y la pobreza”, afirmó. Luego agregó que quienes creen en Dios tienen claro que deben hacer el bien a los demás y eso ayuda a hacer política constructiva.

Sostuvo que en su caso, como legislador, tiene claro que hay cosas que se relacionan con la política, pero también con la religión, como en el caso del aborto, con lo cual no se resuelve nada y se tienen que buscar otras soluciones, mediante el debate y el diálogo.

“Es una cuestión política, pero tiene que ver con la religión, porque como creyentes creemos que la muerte no resuelve el problema”, señaló.

En el evento participaron representantes de distintas iglesias como la católica, anglicana, hindú, adventista, entre otras.

Asimismo, se incorporaron varios miembros como Nuevos Embajadores para la Paz, entre ellos la excontralora Luz Aúrea Sáenz.