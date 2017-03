Congresista Bartra Barriga saluda que se restituiya autonomia al INEN

Lima, 10 marzo 2017 (peruinforma.com).-

El Pleno del Congreso aprobó insistir en la autógrafa de ley mediante la cual se deroga el Decreto Legislativo Nº 1305 y se restituye al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) la condición de organismo público ejecutor, autónomo del Ministerio de Salud.

Previamente la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular) primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, solicitó en varias oportunidades que el Decreto Legislativo N° 1305 que reincorporaba al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) al Ministerio de Salud como órgano desconcertado, sea derogado por considerar que el Poder Ejecutivo se ha excedido en las facultades otorgadas por el Congreso de la República.

La legisladora representante de la región La Libertad explicó la necesidad de derogar dicho decreto al considerar que primero está la defensa de la salud de los peruanos y exhortó a sus colegas a votar por unanimidad para devolverle su condición de organismo público ejecutor al INEN.

Por si fuera poco “no existe un informe técnico (por lo menos de conocimiento público) que revele problemas internos en el INEN que pueda sustentar el retiro de su autonomía”, abundó Bartra Barriga.

Entre otras consideraciones, se mencionó que el Decreto Legislativo 1305 había sido dictado por el Ejecutivo al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Parlamento. No obstante ello, se dejó claramente que las materias a legislar en la delegación otorgada deben ser taxativamente determinadas y en salud, no se había solicitado por el Ejecutivo. Por tanto, no podía legislar en esta materia.

El dictamen aprobado por la representación nacional será promulgado y publicado por el Congreso de la Republica.