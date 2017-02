Comisión permanente aprueba viaje presidencial a Estados Unidos

Previa explicación de beneficios por el titular de PCM

Lima, 16 Febrero 2017 (peruinforma.com).-

La Comisión Permanente del Congreso aprobó, por 16 votos a favor, el proyecto de Resolución Legislativa que autoriza al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a salir del territorio nacional del 23 al 27 de febrero, con el objeto de viajar a los Estados Unidos de América, a fin de sostener una reunión con el primer mandatario de ese país, Donald J. Trump.

La decisión se tomó luego que se aprobara una cuestión previa planteada por los legisladores Lourdes Alcorta (FP) y César Segura (FP) para que el titular de la presidencia del Consejo de Ministros-PCM, Fernando Zavala, explique –y así fue- los beneficios y detalles de dicho viaje presidencial.

En la sesión, conducida por la presidenta Luz Salgado Rubianes, los parlamentarios de la bancada Fuerza Popular se pronunciaron sobre lo inconveniente del viaje de Kuczynski Godard a Estados Unidos; mientras que sus colegas de Frente Amplio, Alianza Por el Progreso (APP) y Célula Parlamentaria Aprista pidieron más información sobre la agenda de sus reuniones.

Por ejemplo, Lourdes Alcorta, Héctor Becerril, César Segura, Rosa Bartra, Tamar Arimborgo, y otros de FP, dijeron que era más importante que el jefe del Estado atienda las emergencias por los desastres naturales que azotan nuestro país.

“Es increíble la indolencia de este gobierno. La ayuda que ha llegado es insuficiente. ¿Qué tan importante es que viaje a Estados Unidos a una reunión con Trump?”, se preguntó Becerril.

Por su parte, la congresista Karina Beteta dijo que generaba dudas el “repentino viaje” de Kuczynski a los Estados Unidos, país donde se encuentra el exmandatario Alejandro Toledo, para quien existe un pedido de prisión preventiva por el caso Ocdebrecht.

“Nos parece poco serio, irresponsable e irrespetuoso este viaje. Con estos cinco días en EEUU ya sumarían 30 días los días de ausente del presidente Kuczynski en el país”, dijo por su parte la vicepresidente del Congreso, Rosa Bartra.

En tanto, el congresista Edwin Donayre de APP, sostuvo que no es recomendable dicho viaje por las actuales condiciones que vive el país, en referencia a los huaicos que cayeron en diferentes zonas del país

Los legisladores de la Célula Parlamentaria Aprista Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén indagaron sobre los detalles de la agenda del presidente Kuczynski en EEUU, y consideraron que cinco días de estancia podrían ser demasiado.

Sin embargo, ambos anunciaron –y así lo hicieron- que darían el voto a favor de la autorización del viaje presidencial.

“¿Por qué son cinco días, es demasiado no?. Es parecido a los siete días cuando PPK viajó después de la primera vuelta”, indicó Mulder Bedoya.

El legislador de la bancada de Frente Amplio, Richard Arce, indicó que al ser cinco días de ausencia del mandatario en el país se requiere tener más información de su agenda.

“Con la información clara y el mayor sustento no creo que haya problemas en dar la autorización”, indicó.

Su colega de bancada, Marco Arana, señaló que no han sido satisfactorias las explicaciones que se hicieron respecto al viaje a Estados Unidos. También preguntó si Kuczynski viaja en su condición de presidente de un país soberano o teniendo su nacionalidad norteamericana, aspecto que fue aclarado después por el jefe del gabinete ministerial.

La bancada oficialista de Peruanos Por el Kambio defendió los beneficios del viaje del Jefe del Estado a Norteamérica. Así, el congresista Carlos Bruce dijo que Kuczynski será el primer presidente latinoamericano que visitará a Donald Trump, luego de su asunción en el cargo.

Agregó que “es muy importante que ambos jefes de Estado, que coinciden en su rechazo a régimen de Nicolás de Maduro, puedan conversar”.

La legisladora Mercedes Aráoz aclaró que el gobierno sí está atendiendo las emergencias x los desastres en el país, y pidió no descuidar la política exterior, cuyo responsable es el presidente de la República.

Mientras que su colega de bancada Juan Sheput indicó que sería un precedente nefasto si es que el Congreso pone en cuestión el viaje de Pedro Pablo Kuczynski.

“No hay que mezclar la política local con la internacional”, recomendó.

EXPOSICIÓN DE ZAVALA

El jefe del gabinete ministerial aclaró que Kuczynski viajará a los EEUU con el canciller de la República, Ricardo Luna.

Entre los objetivos de la reunión con el presidente Donald Trump, precisó que se le explicará los beneficios del Tratado de Libre Comercio vigente con ese país se buscará el fortalecimiento de las relaciones como socios cooperantes en la lucha contra el narcotráfico, así como promoverá el flujo de inversiones en el Perú.

Además, lograr el apoyo de Estados Unidos a la intención del Perú de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE, además garantizar la protección a la comunidad peruana en ese país.

“Tenemos que discutir los temas migratorios. Esperemos que ninguna política migratoria afecte a los peruanos que viven allá”, puntualizó.

Zavala Lombardi, asimismo, descartó la posibilidad de que el Jefe del Estado se reúna con Alejandro Toledo Manrique, o alguien cercano al expresidente.

Cabe indicar que tres legisladores votaron en contra de autorizar el viaje presidencial. No hubo abstenciones.