Comisión lava jato sospecha que acta para la interoceánica fue fraguada

Lima, 07 marzo 2017 (peruinforma.com).-

La Comisión Lava Jato del Congreso descubrió esta noche que el acta que sirvió de base para la firma -en Palacio de Gobierno- del contrato de adjudicación de la Interoceánica (IIRSA Sur) a la constructora brasileña Odebrecht -en el 2005- habría sido fraguada, dijo hoy el presidente de ese grupo de trabajo, Víctor Albrecht (Fuerza Popular).

Fue al término de casi cinco horas de la comparecencia del ex gerente de la Oficina Legal de Proinversión, Percy Velarde Zapater, quien se comprometió a entregar a ese grupo de trabajo documentación oficial referida a esta controvertida adjudicación.

Hay dos elementos que contribuyen a que los legisladores de la comisión Lava Jato sospechen que la referida acta habría sido elaborada “a la medida”: se menciona que el 4 de agosto del 2005 como la fecha en que el estudio jurídico Monroy se pronunció sobre el informe de la Contraloría que puso reparos a la contratación de Odebrecht y, se menciona que el ex gerente legal Percy Velarde estuvo presente en Palacio de Gobierno cuando éste dijo que nunca asistió a la firma del contrato.

El lunes pasado fue el propio abogado Juan Monroy quien negó -ante la Comisión Lava Jato- que su estudio se haya pronunciado sobre el informe de la Contraloría con fecha 4 de agosto del 2005 porque recién remitió el informe requerido por Proinversión con fecha 10 de agosto.

Esta noche el ex asesor legal de Proinversión Velarde contradijo a Monroy y repitió que ese estudio jurídico emitió dos informes legales a Proinversión: el primero con fecha 4 de agosto y, el segundo, con fecha 23 de agosto, por el cual la referida entidad estatal le pagó 26 mil dólares.

Albrecht fue más allá y aseveró que “ha quedado claro que el señor Velarde no participó en la firma del contrato en Palacio de Gobierno. El acta dice que él ha estado presente en esa ceremonia. Eso significa que el acta firmada -en su momento por Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Ferrero Costa, José Ortiz Rivera, entre otros- es nula jurídicamente para entregar la buena pro de la Interoceánica a favor de Odebrecht. Esto es algo extraño que conlleva a dar indicios razonables que sí existió esa coima de 20 millones de dólares a favor del ex presidente Alejandro Toledo”, dijo.

Esta situación motivó que los legisladores Víctor Andrés García Belaunde (AP), Karina Beteta (FP) y Mauricio Mulder (CPA) coincidieran en afirmar que esa acta que fue la base para la suscripción del contrato con Odebrecht habría sido “fraguada, hecha a la medida de los intereses del gobierno de Alejandro Toledo Manrique”.

Los otros dos invitados: Sergio Bravo Orellana, ex presidente del Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura, René Cornejo, ex director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Italo Bizerra Osorio, ex funcionario de la referida entidad y el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz, no se presentaron por lo que serán nuevamente citados.

Para este viernes están citados dos directivos de la empresa constructora Graña y Montero y la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello.