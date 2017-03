Comisión de constitución verá informe sobre decretos legislativos

Lima, 14, marzo 2017 (peruinforma.com).-

La Comisión de Constitución y Reglamento que preside el congresista Miguel Torres Morales, de Fuerza Popular, recibirá este martes 14 el informe del grupo de trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos. La sesión será a las 9:30 de la mañana en el hemiciclo del Palacio Legislativo.

Las actividades del Congreso se inician a las 8 de la mañana con la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, en la que debatirá la Ley del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP). Será en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

A las 09:00 horas el congresista Horacio Zeballos Patrón (FA), organiza un evento denominado “El Sistema de Garantía Participativo y la Agricultura Familiar en el Perú”. Será en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa.

A la misma hora, sesiona la Comisión de Transportes y Comunicaciones a fin de debatir una serie de proyectos, entre ellos el que declara de preferente interés nacional la construcción de la carretera Puente Tingo a San Cristobal de Rapaz, en la provincia de Oyón, departamento de Lima. La sesión se realiza en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo.

A las 10:00 horas el parlamentario Dalmiro Palomino Ortiz (FP), dará una conferencia de prensa a fin de informar sobre “Asociación de Integración Internacional de Municipalidades de Perú-Argentina – Chile”. Dicha conferencia será en la sala Mohme del Congreso.

De igual manera, sesiona la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, para debatir el proyecto de ley que recomienda aprobar la Ley que establece el Índice Nacional de Pobreza Multidimensional. La sesión se desarrollará en la sala 2 del eEdificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

Media horas después, la legisladora Yeni Vilcatoma De La Cruz, realiza el encuentro “Ciudadanos Globales”, en la Casa de las 13 Monedas – Museo Nacional Afroperuano. A las 11 de la mañana se reúne la Comisión de Defensa del Consumidor con la presencia del presidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Ivo Gagliuffi Piercechi. La sesión será en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

A las 12:00 horas la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, tendrá como invitados a Carlos Becerra Gutiérrez, presidente del Directorio de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A; Rolando Vizarraga Robles, gerente general de esa misma empresa; y, a Félix Paz Quiroz, director (e) del Diario Oficial El Peruano, quienes informarán sobre los lineamientos de acción y políticas culturales de sus gestiones. La sesión es en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

A esa misma hora, habrá Junta de Portavoces del Congreso de la República, en la sala Basadre del Palacio Legislativo. Por la tarde, a las 14:30 horas sesiona la Comisión Agraria, y tendrá como invitado al gobernador de Tumbes, Ricardo Flores Dioses, para que informe sobre la situación actual del Proyecto Especial de la Margen Derecha del río Tumbes.

La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, debatirá el proyecto de ley que propone establecer “Alertas Educativas” para las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE). La sesión se inicia a las 14:30 horas en la sala Grau, del Palacio Legislativo.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos debatirá el proyecto de ley que propone incluir al delito de omisión de asistencia familiar en el artículo 2 del nuevo Código Procesal Penal, referido al acuerdo reparatorio. La cita es a las 3:30 de la tarde en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, del Congreso.

A la misma hora, sesiona la Comisión de Defensa Nacional, con la presencia altos mandos militares como el Tnte. Gral. FAP Lizandro Maycock Guerrero, ex viceministro de Recursos para la Defensa; el My. Gral FAP Francisco Lizarzaburu Rechkemmer, director de Economía de la Fuerza Aérea; Grl. Brig. EP (r) Wilber Rengifo Marín y los ex Comandantes Generales de la Marina, Alm. José Cueto Aservi, y Alm. Carlos Tejada Mera. La sesión será en el hemiciclo del Congreso de la República.

Finalmente, a las 16:00 horas el grupo de trabajo de cooperativas de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, sostendrá una reunión en la sala 1 del edifico Raúl Haya de la Torre.