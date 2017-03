Comisión de alto nivel anticorrupción debe intercambiar información

Lima, 02 marzo 2017 (peruinforma.com).-

“Los que integramos la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) deberíamos aportar e intercambiar información, así como tomar conciencia para un trabajo en conjunto entre Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Legislativo”, dijo la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes.

“Es una reflexión, honestamente, sigo pensando de que deberíamos ir a cuestiones más prácticas y concretas porque si no hay sinceramiento en las instituciones que participamos en la CAN y no damos aportes e intercambiamos información, esto no va a servir”, expresó con preocupación..

La Titular del Parlamento asistió a la sesión de la Comisión Especial de seguimiento de incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico(OCDE). En su intervención, la Presidenta del Congreso propuso que los nuevos organismos que integren la CAN tengan voz, pero no voto.

“Creo que las entidades que van a ser invitadas no deberían tener el mismo peso que el Congreso, Poder Judicial y Ministerio Público. “Que tengan voz, pero no voto”, reiteró, al subrayar que” todos estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción”.

“ Vayamos viendo que es lo que necesitamos ahora. Nuestro objetivo es combatir la corrupción para lo cual se necesitan leyes en las que estén comprometidas las entidades públicas, privadas y sociedad civil. Cada uno de ellos deben hacer su trabajo intercambiando información y coordinando con sinceridad”, sostuvo.

Respecto a los decretos legislativos promulgados en el marco de los estándares y recomendaciones de la OCDE, invocó a la comisión especial analizar bien cada una de estas disposiciones. “Primero, que estén dentro del marco de las facultades concedidas al Poder Ejecutivo, que sean constitucionales y que definitivamente puedan ser aplicados con eficacia en nuestra propia realidad”, dijo.

Indicó que el Parlamento Nacional viene observando algunos decretos legislativos que sobrepasan las facultades dadas por el Congreso. “Si hay algunos decretos legislativos que no se ajustan a las facultades legislativas, tendremos que presentar otros proyectos de ley”, enfatizó.