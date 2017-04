Citan al Ministro de Economía para que informe reactivación tras desastres naturales

Lima, 06 Abril 2017 (peruinforma.com).-

Ante pedido del congresista Lucio Ávila Rojas (Fuerza Popular), la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera acordó citar al ministro Alfredo Thorne Vetter con el propósito de informar sobre las acciones a desarrollar para reactivar el sector y, sobre todo, generar empleo permanente en las diferentes regiones afectadas por los desastres naturales producidos recientemente.

“Yo pediría que el señor ministro de Economía Alfredo Thorne se presente, pero no para que nos diga que hemos puesto tantas brigadas, tantos tractores, que hemos puesto tanta inversión para reconstruir escuelas, hospitales o instalado cobertizos a los pobladores de Catacaos, sino que nos diga que una vez pasado este problema, qué vamos hacer para hacer andar la economía de Piura y esa experiencia la podemos trasladar a otras regiones”.

“Qué nos diga cómo va empezar a hacer andar la economía. Necesitamos que nos diga cómo va empezar a caminar los sectores productivos de Piura, no soluciones coyunturales, sino que nos diga cómo va a generar empleo permanente para que se pueda salir del nivel de pobreza. Hay experiencias de muchos países que han demostrado cómo se empieza a generar empleo permanente en estas circunstancias”, sostuvo el parlamentario fujimorista, posición que fue respaldada por otros miembros del grupo de trabajo parlamentario.

Asimismo, agregó que “en este y otros gobiernos, tradicionalmente, siempre han actuado luego de los problemas, cuando la situación es extrema como es el caso de las inundaciones, es decir, sólo resuelve problemas coyunturales, pero nunca han entrado a solucionar los problemas de fondo”.

“En Piura por ejemplo, hay pobreza, falta de empleo, la economía no camina bien, y cuando resolvamos el problema coyuntural, se volverá a lo mismo, y esa situación no solo está en Piura sino en todo el país. De las regiones del Sur, donde no hay una situación de emergencia, pero sí hay una situación de extrema pobreza, donde la gente no tiene qué comer muchas veces en el día a día”, abundó Ávila Rojas.

La titular de la Comisión de Economía, Mercedes Aráoz, informó que Thorne Vetter concurriría la próxima semana, previa coordinación con su despacho ministerial.