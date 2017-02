Cinco comisiones examinarán temas de interés público

Lima, 22 febrero 2017 (peruinforma.com).-

En plena Semana de Representación, hay cinco comisiones del Congreso que para este miércoles han programado sesiones de trabajo a fin de tratar temas de interés público: desde la verificación del estado de las playas en Lima hasta la comparecencia de ex autoridades militares y policiales por presuntas irregularidades cometidas en el anterior gobierno 2011-2016.

La agenda de actividades empieza a las 8.30 de la mañana, con la inauguración en el anfiteatro José Abelardo Quiñones de un seminario organizado por la Comisión de Inteligencia titulado “Inteligencia Estratégica Nacional, organización y prospectiva”.

Media hora después -a las 9 am- los legisladores integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor que preside Juan Carlos Gonzales Ardiles (FP) se trasladarán al distrito de Chorrillos, para realizar un certamen denominado “playas saludables” en el balneario La Herradura.

A esa misma hora, la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno profundizará sobre dos líneas de investigación que tiene en manos. La primera está referida a la situación de los inmuebles que habrían sido vendidos o concesionados en propiedad o en uso de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y, la segunda, está relacionada con la presunta injerencia política en las operaciones militares y policiales en el VRAEM durante el período 2011-2016.

Por ello han sido invitados el ex jefe del Comando Especial VRAEM, general EP (r), Ronal Hurtado Jiménez; la ex directora de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, Paola Lobatón; el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Benigno Cabrera Pino; y el ex jefe de la Dirandro, General PNP José Baella Malca, entre otros.

El grupo de trabajo de la Comisión de la Mujer y Familia referido a la lucha contra la trata de personas sesionará a partir de las 10 de la mañana en la Sala 3 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, mientras que -a las tres de la tarde- la Comisión de Inclusión Social realizará una mesa de trabajo para examinar la futura ley sobre el Indice de Desarrollo Humano en las zonas de pobreza.

A las 6.30 de la tarde la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural presentará la obra musical “Clásicos en Quena” por el concertista internacional Faure Dueñas Peña, en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa.