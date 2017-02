Centro de operaciones de emergencia no tiene interconexión con satélite Perú-Sat1

Lima, 03 febrero 2017 (peruinforma.com).-

La presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes, constató hoy que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde se monitorean los riesgos inminentes o emergencias ocurridas en el país, no tiene interconexión con el satélite Perú- SAT1, adquirido por el gobierno anterior.

Fue durante su recorrido que hizo en la sede de San Borja de ese organismo, donde fue recibida por su coordinador, el contralmirante AP (r) Jaime Navach.

“Los equipos no están conectados al satélite que se ha comprado. He querido ver en vivo las zonas afectadas (por los desastres naturales) y no hay posibilidad. Se supone que el satélite era para eso”, señaló.

Salgado lamentó que el COEN esté instalado en un lugar pequeño, en comparación con su anterior ubicación en el Ministerio de Defensa. “Confío en que pronto se ejecute la construcción de su nuevo local, gracias a la cooperación del gobierno chino”, agregó.

Otra deficiencia es la existencia de diferentes organismos relacionados con el sistema de defensa civil, como INDECI, CENEPRED y otros. “Debe existir un solo comando para tomar decisiones al más alto nivel y resolver las diferentes emergencias que se van a presentar”, expresó.

“No existen las condiciones necesarias para poder operar. No está interconectado al satélite que se ha adquirido, no hay imágenes en tiempo real, se tiene que recurrir a Google, ¿entonces para qué hemos comprado el satélite’”, preguntó.

Salgado Rubianes recorrió el Módulo de Comunicaciones que está equipado por el MERC (Centro Móvil de Comunicaciones y Respuesta a Emergencia), un sistema que permite integrar los medios de comunicación (UHF, VHF, HF, telefonía, video y texto) entre las diferentes organizaciones (bomberos, policías, puertos, hospitales).

También visitó el Centro de Monitoreo, lugar en el que se le informó sobre los movimientos sísmicos registrados últimamente por cada región. En enero hubo 36 en todo el país (En Arequipa hubo 14 movimientos telúricos; en Lima: 2. Ica: 6. Moquegua: 1 Loreto: 3. Tumbes 2. San Martín: 2. Puno: 2. Áncash 3 y Tacna: 1).

En la cita, la presidenta del Congreso fue informada que próximamente se declarará la emergencia en Piura, Tumbes y Lambayeque, regiones que vienen siendo afectadas por intensas lluvias

El COEN es el área física implementada y utilizada por el INDECI como componente del Sistema Nacional de Defensa Civil, para reunir, monitorear y analizar la información sobre riesgos inminentes o emergencias ocurridas.

A través de la integración de todos los esfuerzos nacionales, permite coordinar, dirigir y supervisar las acciones de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres contribuyendo a que se tomen las medidas necesarias para reducir los riesgos y que la respuesta a la emergencia o el peligro sea eficiente y eficaz.