Directivos del grupo Graña y Montero citados este lunes 27 a comisión investigadora

Comisión Ética Parlamentaria -Congresista Segundo Tapia Bernal

1.Aprobación de las Actas de la sexta y séptima sesión ordinaria y tercera sesión extraordinaria. 2. Debate y votación para iniciar o no Indagación Preliminar de denuncias nuevas ingresadas. 3. Debate y votación del Informe de calificación Exp. Nº 021-2016-2018-CEP-CR. (C. Elard Melgar Valdez). 4. Debate y votación del Informe de calificación Exp. Nº 030-2016-2018-CEP-CR. (C. Betty Ananculí Gómez). 5. Debate y votación del Informe de calificación Exp. Nº 029-2016-2018-CEP-CR. (C. Modesto Figueroa). 6. Debate y votación del Informe de calificación Exp. Nº 032-2016-2018-CEP-CR. (C. Sonia Echevarría Huamán). 7. Debate y votación del Informe de calificación Exp. Nº 033-2016-2018-CEP-CR. (C. Mercedes Araoz). 8. Debate y votación del Informe de calificación Exp. Nº 035-2016-2018-CEP-CR. (C. Kenji Fujimori). 9. Debate y votación del Informe de calificación Exp. Nº 036-2016-2018-CEP-CR. (C. Benicio Ríos Ocsa). 10. Debate y votación del Informe de calificación Exp. Nº 037-2016-2018-CEP-CR. (C. G. Galván y F. Ventura). 11. Debate y votación del Informe de calificación Exp. Nº 038-2016-2018-CEP-CR. (C. Luciana León). 12. Debate y votación del Informe de calificación Exp. Nº 040-2016-2018-CEP-CR. (C. Luz Salgado Rubianes) 13. Debate y votación del Informe Final del Expediente Nº 008-2016-2018-CEP-CR. (Elías Rodríguez). 14. Debate y votación del Informe Final del Expediente Nº 009-2016-2018-CEP-CR. (Clayton Galván). 15. Debate y votación del Informe Final del Expediente Nº 010-2016-2018-CEP-CR. (Nelly Cuadros). 16. Debate y votación del Informe Final del Expediente Nº 014-2016-2018-CEP-CR. (Yesenia Ponce). 17. Audiencia Única Expediente Nº 031-2016-2018-CEP-CR. (C. Carlos Bruce). 18. Audiencia Única Expediente Nº 015-2016-2018-CEP-CR. (C. Maritza García Jiménez).