“Viejo e mierda”… por: Juan Silva Vidaurre

Lima, 03 setiembre 2016 (peruinforma.com / escrito por : Juan Silva Vidaurre).-

Para los jóvenes o menos viejos, resulta normal ante un mal momento con alguien mayor decir: Viejo e mierda, y otros insultos con la palabra viejo.

Estos cretinos, no sé si tienen padres o creen que ellos no llegarán a esa etapa de la vida. No todos llegamos a viejos, algunos se mueren en el camino, no llegan a saber cómo es tener sesenta o más años. Tampoco saben que la juventud es muy corta, se va en un suspiro y la parte más larga de la vida es la vejez o tercera edad o como quiera maquillársela.

Los viejos sabemos más, sin duda alguna; hemos recorrido y visto de todo. Los años dan experiencia, razonamiento; los viejos somos, obvio, no todos, más tolerantes, vemos la vida de otra forma. Encontramos belleza donde un joven solo un cuerpo para fornicar; sabiduría, donde otros, ni entienden el significado y apenas articulan una frase.

Los años no transcurren en vano. El consejo más sabio viene de los viejos. En muchas culturas son los mayores una especie de tribunal supremo que define cosas, posiciones. Y ni hablar lo que otras naciones tienen para sus viejos.

Y la vejez se va haciendo día a día. Desde que nace una criatura, empieza su envejecimiento, solo que en esa etapa le llamamos crecimiento o maduración, mientras, llegará un momento en ese desarrollo y crecimiento que la curva inexorablemente empezará a inclinarse hacia abajo.

Salvo que se muera antes, nadie se escapa de esta etapa de la vida, nadie. La muerte es lo más democrático que se pudiera pensar. Ricos o pobres, hombres o mujeres, blancos o negros, nadie puede huir de ella.

Ahora la gente vive más, se han alargado los años de vida, tanto así que hay preocupación en algunos países y el Fondo Monetario Internacional ha dado su voz de alerta al mundo, de muy mala manera.

El envejecimiento de la población es un reto conocido. Y a eso dedica un extenso análisis el F.M.I. en un adelanto de los documentos de su cumbre semestral. Lo que llama la atención es la agresividad y crudeza con la que pone de relieve el problema. El Fondo reclama, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad de jubilación ante “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado”.

Es lo que los economistas llaman “riesgo de longevidad”. Y dan una cifra para poner en contexto. Si el promedio de vida aumenta tres años más de lo previsto para 2050, el costo del envejecimiento -que ya es enorme para los Gobiernos, las empresas, aseguradoras y particulares- aumentaría un 50% en las economías avanzadas tomando como referencia el PIB de 2010. O sea, la esperanza de vida crece.

Regresando a los denuestos contra los mayores, hechos por gentes más joven, deviene en fuera de lugar y hay que tomarlos como de quien llega. He sido testigo de jóvenes que insultan con la frase cliché “viejo e mierda” y que son acompañados por sus padres tan viejos como a quien insultan y éstos ni se dan por aludidos, en lugar de corregir esas expresiones.

Un estudio realizado en Estados Unidos, demuestra que las sociedades primitivas donde la gente mayor sobrevivió mejor, había más progreso y mejores condiciones de vida, lo que facilitaba también la longevidad.

Los ancianos podrían ser la clave de la civilización, tal como sostienen algunos investigadores de las universidades de Michigan y California Riverside, respectivamente.

De ser así, las actuales sociedades modernas del individualismo y la desvinculación deberían cuestionarse la forma en que están tratando a sus mayores y revalorizar la figura de los abuelos, tan denostada en muchas ocasiones en los tiempos actuales. Actualmente desperdiciamos la experiencia que solo otorgan los años. En nuestro país pretendemos jubilar a los magistrados de setenta años, cuando atraviesan por su mejor momento. Locura, y quienes patrocinan estos cambios radicales y vejatorios sí postulan al congreso a la presidencia. Incongruencia pura. Antes se hablaba de la sabiduría de los mayores, hoy podemos afirmar con convicción que no se sigue pensando igual, salvo culturas asiáticas y europeas donde llegar a viejo es un triunfo y se cuida, protege y considera a los mayores; en el Perú eso no importa, bueno, acá no importa casi nada.

Cada vez son más excluidos -o se excluyen – de las actividades más vitales de nuestra comunidad y creamos para ellos otro tipo de cultura marginal, con asilos o albergues donde son recluidos porque ya son una molestia. El Seguro Social, cuando se llamaba IPSS brindó viajes, residencias donde alternaban entre ellos dándoles su espacio. Eran atendidos con cordialidad y disfrutaban buenos momentos que ni en su casa tenían. Como la desmemoria es casi un icono entre los peruanos, debo mencionar que eso lo hizo el hoy alcalde Lima, Luis Castañeda Lossio. Los familiares de aquellas personas que por primera vez sintieron la calidez del trato, recuerdan con alegría cómo sus padres o abuelos fueron felices. Hoy se mueren y el Seguro solo sirve para alargar las citas y dar antiinflamatorios para todo.

Nuestra conciencia social, más interesada siempre en las apariencias exteriores que en la realidad interior, ansiosa siempre de no alterarse o de no comprometerse demasiado, no se deja conmover para que se preocupe de la «vivencias internas», a menos de que algún mal terrible, como la droga, el sida, la inseguridad ciudadana y la delincuencia juvenil, nos arrebate la vida. De ahí que la degradación espiritual y la desesperanza de sus obsoletos abuelos no parezcan ser de su incumbencia.

A nuestra conciencia social le afectan las cosas que tienen «elevada visibilidad», como los grandes monumentos, las grandes plazas y para colmo la escaza previsión de medicamentos pareciera que quieren eliminarlos, se han convertido en cómplices de la muerte a lo que tampoco escapan los hospitales del Estado donde te cortan una pierna sana y luego la enferma; en cambio las que tienen «visibilidad baja», como el trato personal, pasa desapercibida.

En un albergue de ancianos crónicos, por ejemplo, el personal, aunque solícito y bondadoso, parece mantener una actitud de indulgente superioridad para con los ancianos, a quienes consideran niños desorientados, que necesitan cuidado, pero a cuya confusión no hay que hacer mayor caso, mientras se atiende a medias sus necesidades corporales.

Si a todo esto le sumamos los insultos por la edad, estamos atravesando la raya del respeto y consideración que deben tener. Llegar a viejo debe ser como aterrizar en un ambiente de ternura, solidaridad y mucha comprensión. Si tienen un abuelo en casa, aprovéchenlo. Padres que leen estas líneas, jóvenes que miran la vejez como algo lejano, que no llegará a ellos, comprométanse y camben de actitud. Algún día, si llegan, serán viejos y quizás recién se den cuenta de sus atropellos de hoy, pero será tarde, lo que se da, se recibe.