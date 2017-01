“Uchuraccay 32 años después…” Por: Octavio Huachani Sánchez

Lima 25, enero 2015 (peruinforma.com / Escrito por: Octavio Huachani Sanchez).-

Zuliana Laínez dice su verdad, que es la verdad de todos…

Hace muy poco alguien preguntaba en una entrevista, ¿siguen abiertas las heridas de Uchuraccay?, ¡pero si ya han pasado 32 años!.

Y pensaba, ¡cómo van a cerrar, si de verdad y justicia nada!. ¡Cómo van a cerrar si son precisamente 32 años de dolor, de angustia, de desgarro!.

Y son heridas producidas no por los comuneros de Uchuraccay, que ellos también han vivido su propio drama y horror. Son heridas que laceran por la indiferencia, por los silencios, por no haber logrado que los responsables de esa barbarie respondan ante los tribunales.

He estado dos veces en Uchuraccay. Sin duda es de los sitios más tristes y desoladores para un periodista. He estado ahí con las familias en peregrinación como diciéndoles a Eduardo, Jorge Luis, Willy, Amador, Octavio, Jorge y Pedro, ¡aquí estamos!.

Cómo explicarse lo que allí ocurrió. Cómo entender la desdicha, la calamidad, la desventura que le siguió a las familias y a los colegas. Cómo entender tamaño ensañamiento.

Han pasado 32 años y seguimos de pie. Y somos varias generaciones de periodistas los que continuamos detrás de esa verdad. Y varias generaciones también en las propias familias. Son nietos acompañando a abuelos, hijos a padres en esta marcha infinita hacia la justicia. Esa marcha que tiene su mejor expresión en esa sentida romería que lleva a las familias y a los colegas de Huamanga a Uchuraccay. Un periplo que en épocas terribles para Ayacucho, con valor, rebeldía y decisión emprendió el gremio desafiando a quienes siempre han preferido el silencio. Demostrando que los periodistas no se asustan, no se rinden, no se cansan, cuando tienen un dolor en la entraña.

¿Qué podemos hacer los colegas?. Primero, no abandonar este barco colectivo nunca. No sé cuántos años tengan que pasar, pero tenemos que estar preparados para esa dura prueba. Segundo, asimilar esa lección que nos dejaron: hacer periodismo no es transcribir partes oficiales, hacer periodismo es ir más allá, es seguir ese impulso inexplicable por llegar donde no quieren que llegues. Tercero, hacer que el horror de aquel 26 de enero se conozca. Que los estudiantes de periodismo -por deber-, pero no sólo ellos, que los estudiantes en general sepan que en Perú y durante un gobierno “democrático” se produjo este salvajismo. Cuarto, que aprendamos la lección y nos comprometamos, todos juntos a que un hecho así no se vuelva a repetir jamás ni en nuestro país ni en ninguna parte del mundo.