“Tomar taxi, una joda”… por: Juan Silva Vidaurre

Lima, 09 junio 2015 (peruinforma.com/ Escrito por: por: Juan Silva Vidaurre).-

Estaba parado en la esquina de Marsano y Caminos del Inca, por el británico, esperando a mi amigo Oscar Llerena. No quería un taxi, solo estaba atento a que llegara mi amigo.

Cada taxi que pasaba me tocaba el claxon, otros me hacían juegos de luces, otros, se desviaban de la izquierda a la derecha y se colocaban para ofrecerme sus servicios.

Era la cinco de la tarde. Seguro que parecía un patita apurado, pero luego de quince minutos, ya parecía una putita apurada, todos los carros me tocaban la bocina, me hacían cambios de luces, otros, más audaces, sobre paraban y me preguntaban adónde iba, les juro que de unos 60 taxis que pasaron, no menos de 55 me hicieron todos esos “kekos”.

Uno llegó al colmo de decirme: “tío, hey tío, por cuánto lo quieren llevar…”, ahí reventé, carajo, solo quiero cruzar la puta avenida y nada más, que coño me tienes que preguntar y encima qué es eso de tío carajo, no tengo sobrinos tan brutos…

Es desesperante, sin contar a los cobradores o jaladores de buses, que bajan y recitan el recorrido. “¿Vas? Habla” me gritaban, que miércoles tengo que hablar. Todos tocan la bocina, a cualquier cosa que tenga vida, asumen que todos queremos tomar sus taxis, la verdad que es una joda.

Es imposible pararse en una calle y mirar, lo que sea, las musarallas, o poner tus ideas en orden o buscar un número, o esperar el cambio del semáforo; todos te quieren levantar, te sientes más asediado que la esposa del presidente. Y no se dan cuenta que lo que uno quiere es simplemente cruzar la calle o, como en mi caso, esperar al amigo.

La persona que quiere un taxi es el primer interesado en tomarlo, desde que sale a la calle ya está con su brazo estirado solicitándolo. No vamos a esperar sus bocinazos, sus cambios de luces, si pudieran inflarse, que salga una mano gigante, lo harían. Inútil todo esto, quien necesita un taxi lo busca, no espera luces ni bocinas. Por eso se hacen nudos en las calles por tantos imbéciles que a la prepo quieren meterte en su auto o micro.

Y llega un momento, que se juntan cuatro o cinco taxis, uno detrás de otro, esperando que le ligue la carrera. Y todo esto en una sinfonía de bocinazos de diferentes decibeles que, sumado a los ruidos de los motores y a los gritos de los jaladores de micros, convierten la ciudad en un manicomio de lo peor. Alguna vez alguien prometió que se iban a prohibir los ruidos molestos, la música dentro de las combis, que los jaladores ya no gritarían, nada se hizo, esperemos que el alcalde de Lima dé una ordenanza que se cumpla, pero de verdad.