¿Qué pasa con los emolienteros en San Miguel?… Por: Martín Angel Escalante Rojas

Lima, 10 febrero 2017 (peruinforma.com / escrito por: Martín Angel Escalante Rojas – Director Semanario “Basta Ya”)

Señor alcalde de San Miguel, le quiero hacer una pregunta ¿Ud. sabe lo que pasa en la municipalidad con los emolienteros y algunos funcionarios suyos?

Con todo respeto me dirijo a Ud. señor alcalde Eduardo Bless, yo recién he venido de viaje el 14 de enero del 2017 y me he enterado en estos días por varios emolienteros hombres y mujeres, que están sorprendidos por las siguientes medidas que se quiere dar en el distrito:

Hay dos funcionarios que le están diciendo a los emolienteros del distrito, que deben pagar 10 soles diarios por utilizar la vía pública porque ellos saben cuánto ganan y eso es al contado la suma de 3,650 soles, porque el año tiene 365 días, esto es un punto importante para que le puedan dar la renovación de sus autorizaciones que se vencieron en noviembre o diciembre del 2016, muchos de ellos se opusieron y han sido maltratados y les dicen que ya han usufructuado mucho del distrito sin pagar nada y ahora le toca a la municipalidad cobrar, me pregunto señor alcalde ¿la ordenanza del comercio ambulatorio de San Miguel, ha sido reglamentada?, en donde dice que a los emolienteros se les tiene que cobrar esa suma, si en el tupa ni siquiera dice esta cantidad, esa era la idea de algunos funcionarios que estuvieron y ya no están pero los actuales desean hacerla realidad, no cree que esto es un abuso de autoridad y un autoritarismo contra esta pobre gente, Ud. sabe cómo viven los emolienteros y cuantas horas son las que trabajan, desde las 3 de la madrugada hasta las 10 de la noche, sabe el sacrificio de los mismos.

Me gustaría que Ud. trabaje unas 18 horas diarias como lo hacen ellos, eso a mí me consta, porque se la realidad de su trabajo y de su vida, tengo autoridad moral para decirlo en los 11 años que trabaje como asesor de alcaldía del mejor alcalde de San Miguel Salvador Heresi, conocí la problemática del comercio ambulatorio en todos sus ramas y yo converse con ellos, pero no políticamente sino humanamente y no para sacarle una firma y mucho menos un voto, porque estas personas son seres humanos.

Ud. sabe que esta gente trabaja para poder educar e instruir a sus hijos como buenos provincianos que son y desean una superación, ahí le dejo este punto.

Los emolienteros no son uno o dos dirigentes que se les puede mangonear, ellos tienen también instrucción y educación y saben cuáles son sus derechos, por eso es que se oponen a esta situación, que les cobren una sisa no hay problemas, pero que sea por ley y no imponer una ilegalidad. Desearía que me responda, ¿Ud. sabe todo este problema y la forma como los maltratan cuando hablan con ellos?, desean que se ponga una suma de dinero a la cuenta dicen que es de la municipalidad que es una cuenta corriente abierta, no comprendo esta situación, porque en los peores años que fueron de la alcaldesa, ni siquiera les dijo nada pero si había orden y organizaba a la gente. Espero señor alcalde que yo al seguir caminando por el distrito de San Miguel no hayan algunos ambulantes que me vengan a decir sus problemas y sus maltratos, ya son dos, uno de los vendedores formalizados del parque de las leyendas y los vendedores informales de la primera cuadra de la avenida precursores cuadra uno ” zona rígida”, me pregunto señor alcalde ¿qué padrino tienen esta gente o Ud. lo sabe? ponga orden en el distrito.

Con mucho respeto le envío esta información para que Ud. ponga orden y mejore su imagen como alcalde en nuestro distrito y no soy ningún malcriado, que le estoy faltando el respeto a su persona, sino soy un ser humano que está diciéndole a otro ser humano que lo que está haciendo está mal, se lo digo con mucha humildad y tómelo como una sugerencia de un vecino que siempre le ha importado nuestro distrito y no soy de afuera que viene a trabajar y manchando su imagen de alcalde y lo mejor de ser humano.