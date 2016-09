¿Izquierda Unida?… Por Octavio Huachani Sánchez

(Lima, 20 setiembre 2016 peruinforma.com / escrito por: Octavio Huachani Sánchez)

La izquierda en nuestro país tiene una historia de permanentes fragmentaciones que continúan hasta hoy. Estas divisiones nunca le han permitido consolidar una propuesta viable, segura y confiable.

Ayer, cuando los grupos izquierdistas se unieron para formar la recordada “Izquierda Unida” que compitió en las elecciones municipales, teniendo con figura principal a “Frejolito” Barrantes, apenas se ganó las elecciones empezaron las pugnas internas por atribuirse el triunfo.

Hoy, luego que accedieron a 23 curules en el congreso, empiezan las divisiones tratando de desconocer el liderazgo de Verónica Mendoza, cuya presencia fue pieza fundamental para tal logro electoral. Y cada líder de cada izquierda pretende irrogarse los méritos ajenos creando una batahola que no tiene explicación ni sentido.

No entienden que si no hay una cabeza que ponga la casa en orden, y los que lideran las agrupaciones que la integran se manejan sin control y bajo razones espurias, no hay proyecto político que pueda caminar en firme. La sensatez y cordura deben primar por sobre las ambiciones personales. La izquierda, así hay que entenderlo, se encuentra en medio de un proyecto por cristalizar en las próximas elecciones. Igualmente deben entender que otra fragmentación terminaría por desaparecerlos del mapa político. Los dirigentes de Tierra y Libertad lejos de mostrarse renuentes y soberbios, en vez de dedicarse a descalificar a Marisa Glave, Pedro Francke e Irma Pflücker como miembros del comité permanente del Frente Amplio deberían deponer esa errada actitud y mostrar tolerancia y evitar entrampar el próximo congreso nacional que se avecina. No es necesario esperar que los problemas se multipliquen para después lamentar..