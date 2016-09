“César de los Heros”… Por: Octavio Huachani Sánchez

Lima, 09 setiembre 2016 (peruinforma.com/ escrito por: Octavio Huachani Sánchez).-

Barranco es uno de los pocos lugares de Lima donde uno tiene la impresión de nada ha cambiado con el tiempo. En algunas zonas de ese bucólico distrito aún habita gente que se conoce de toda la vida. Siempre fue un barrio apacible, cuya paz y quietud solo era interrumpida cuando pasaban los tranvías rumbo a Chorrillos o de regreso a Lima.

Justamente en uno de esos “troleys” se movilizaba el joven César de los Heros, primero para asistir a la Escuela de Periodismo de La Católica que dirigía Matilde Pérez Palacio y después para ir a trabajar en La Prensa periódico donde Pedro Beltrán había puesto en práctica un sistema de premios agregados al sueldo y de acuerdo a las cifras de ventas.

Así los periodistas que trabajaban para el diario eran los más pagados del medio. Era el año 1962. César recuerda que en La Católica tuvo como condiscípulos a Roberto Almandoz, Alejandro Sakuda, Gilberto Miranda y Eduardo Torrejón. Al diario de Baquijano ingresó a Provincias que entonces era jefaturado por Pablo Truel. Tenía 23 años de edad. “Mi primer sueldo fue de 1,200 soles. Meses después pasé a Locales, donde uno de los jefes era Pepe Velásquez Neyra, que había sido mi profesor en la Universidad. Recuerdo que en un almuerzo del personal hubo discursos de loas a Pedro Beltrán a quien se calificó como maestro de periodistas. Yo comenté entre los que me acompañaban en la mesa que mi maestro era Pepe”, rememora emocionado.

“Trabajar en La Prensa fue una gran experiencia y me sirvió de mucho. En 1963 me llamó por teléfono el “negro” Jorge Merino para invitarme a formar parte de la redacción de un nuevo diario de Lima que se llamaría “Correo”. Allí tuve el privilegio de trabajar al lado de Humberto Castillo Anselmi, el más destacado periodista peruano de la segunda mitad del siglo pasado y primeros años del actual, cubriendo información en el Congreso de la República, que entonces tenía dos cámaras, diputados y senadores. Al quedar cerrado el Congreso por el golpe militar, volví a Locales. Posteriormente fui Sub-Jefe de Locales y luego Jefe de la misma sección. Recuerdo que con varios colegas y amigos de la redacción íbamos con frecuencia a “El Parral”, que quedaba en el Rímac, en el jirón Cajamarca si no recuerdo mal, y uno de las pocas peñas criollas que había entonces en Lima”.

El dialogo con César se desarrolla en la acogedora sala de su casa y, como no podía ser menos, con una botella de vino en medio. En eso estábamos cuando de pronto, como impulsado por un resorte, De los Heros, se levantó de su asiento y empezó a caminar, a la vez que me invitaba a que lo acompañe: deseaba enseñarme su teclado electrónico con el que ahora hace placenteras sus horas en solitario. Tiene, además, una excelente colección de Long-Plays y casetes de música criolla, boleros, tangos, huaynos y música clásica a las que ahora ha agregado algunos discos compactos. César Heros me contó, que su pasión por la música lo llevó a comprar un acordeón ‘Hohner” de 120 bajos, el más grande que entonces se fabricaba y que tomó clases con el maestro Manolo Ávalos.

Durante la conversa con César noté que mantiene la humildad y sencillez de los grandes. No mencionó, por ejemplo, que asistió a un curso de periodismo avanzado en el Instituto Internacional de Periodismo en Berlín Occidental y que luego visitó Italia, España, Francia. Tampoco que trabajó en INDUPERÚ o que además laboró en el Banco Continental. De los Heros no asume poses fatuas ni hace alarde de nada. A duras penas pude sacarle que aparte del periodismo su otra pasión es el arte en todas sus manifestaciones. Además de la música De los Heros también ha participado en el montaje de varias obras de teatro bajo la dirección de Reynaldo D’Amore, Marco Leclere, Carlos Gassols y Alberto Ísola, nada más ni nada menos.

Sin embargo, no duda en asegurar que su verdadera pasión es el periodismo. “Pero el periodismo bien entendido. Objetivo, sin los sensacionalismos de hoy. Ahora es penoso observar como los periódicos de hoy ya no son como los de antes. Publican denuncias sin mostrar pruebas del delito imputado y, peor aún, sin consultar a la otra parte y eso es grave”, señaló, para luego parafrasear un fragmento del discurso de Gabriel García Márquez: “El periodismo se aprendía en las salas de redacción, en los talleres de imprenta, en el cafetín de enfrente, en las parrandas de los viernes. Todo el periódico era una fábrica que formaba e informaba sin equívocos, y generaba opinión dentro de un ambiente de participación que mantenía la moral en su puesto. Pues los periodistas andábamos siempre juntos, hacíamos vida común, y éramos tan fanáticos del oficio que no hablábamos de nada distinto que del oficio mismo”.