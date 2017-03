“Castañeda en su laberinto”… Por: Octavio Huachani Sánchez

Lima, 23 marzo 2017 (peruinforma.com / escrito por:Octavio Huachani Sánchez).-

Bastó que el Presidente Constitucional de la República Pedro Pablo Kuczynski comentara que deberían mejorarse los estándares en la construcción de puentes en el país para que el alcalde de Lima se sintiera aludido y mostrando evidente fastidio respondiera: “Todo ladrón cree que todos son de misma condición”. Al ser consultado si es amigo del Presidente, Castañeda respondió que se llevan muy bien, “pero los patas no se agravian y eso no le permito de ninguna manera”.

(Cuando hicieron ambas declaraciones PPK se encontraba en Trujillo delante del Puente Virú que se había caído mientras Castañeda estaba en San Juan de Lurigancho delante del puente Solidaridad que se había desplomado).

Pero la cosa no quedó ahí. Al día siguiente, apenas Kuczynski apareciera en CNN asegurando que declarar el estado de emergencia en el Perú sería abrir las puertas a la corrupción en las municipalidades, Castañeda apareció otra vez para, en nombre de todos los burgomaestres del país levantar su voz de protesta: “No hay derecho oiga usted. Cómo va a ofender a todos los alcaldes y a los gobernadores”.

Al respecto es necesario aclarar que Castañeda no representa a los alcaldes del país, en todo caso se representa a si mismo porque el Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, es Oscar Benavides Majino, alcalde Ate. Con los gobernadores, el burgomaestre limeño no tiene nada que ver.

Sin duda el “desplome” del puente Solidaridad y la situación inestable del puente Libertadores, ubicado a pocos metros, que aún no se “desploma” debido a que una grúa lo sostiene de uno de los extremos para evitar su caída, lo ha desubicado.

¿Caída o desplome?

A propósito, José Luis Justiniano Martínez, gerente de Infraestructura Vial de Emape, que se hizo conocido cuando al preguntársele por la caída del puente Talavera respondiera que no se había caído si no se había desplomado, una frase que generó varios cuestionamientos a su capacidad del ingeniero civil entre ellos el de la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima, que denunció que José Luis Justiniano Martínez no estaba habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.

(Al respecto es necesario señalar que de acuerdo con el Manual de Perfiles de Puestos de Emape, uno de los requisitos para acceder al cargo de Gerente de Infraestructura Vial es estar colegiado y por supuesto, habilitado).

Horas más tarde, José Luis Justiniano Martínez, después de realizar los trámites y pagos correspondientes y de acuerdo con la Web del Colegio de Ingenieros del Perú, ya estaba habilitado.

Lástima que no podamos decir lo mismo del puente Talavera…