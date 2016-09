¿Alan sigue siendo el rey?… Por: Octavio Huachani Sánchez

Lima, 08 setiembre 2016 (peruinforma.com/ escrito por: Octavio Huachani Sánchez

El retorno a Lima del expresidente Alan García, dejó con los volantes hechos y los afiches listos de algunos compañeros que se estaban perfilando para ser candidatos por el Apra en el 2021.

Así Luciana León, que fue propuesta por el inefable Aurelio Pastor y el ex candidato a la alcaldía de Lima, Enrique Cornejo, manifestaron no tener ambiciones para suceder a García y al parecer, con estas declinaciones, las aguas volvieron su nivel y Alan continuaría como el líder máximo y su renuncia a presidencia del Apra no sería aceptada en el próximo Congreso del Apra programada para los primeros días de noviembre.

Pero las cosas no resultan tan simples, porque son las bases apristas de todo el país las que vienen exigiendo la renovación total de la dirigencia y la aceptación de la renuncia de García a la presidencia del partido. Ellos enarbolan la propuesta de encontrar una salida a la crisis de su democracia interna. Buscan una salida que los haga vincularse, otra vez, con las fuerzas sociales es decir volver a ser el Apra representativa de los trabajadores -formales e informales-, pensionistas, profesionales y técnicos, docentes, micro y pequeños empresarios, cuya unión coadyuvará al Apra para remontar las deficiencias que determinaron la última debacle electoral.

Cuestionan, asimismo, la designación de la Comisión Organizadora y el Tribunal Nacional Electoral porque fue hecha por los dirigentes que estaban de salida y, además, cuestionadas, quienes incluso no tuvieron reparo en designar como integrantes de la Comisión Organizadora a dos personas que no eran militantes del Apra. Esta irregularidad fue corroborada por el Jurado Nacional de Elecciones que intervino ante las denuncias presentadas por Milca Ruiz y Nelson Vásquez Juárez. A este grave hecho se sumó la designación del abogado defensor Alan García como presidente de la citada comisión organizadora. “Esto tiene que cambiar porque nadie consultó con las bases y nadie es el dueño del partido”, arguyeron.