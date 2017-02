¿A qué juega el fujimorismo?… Por Octavio Huachani Sánchez

Lima, 15 febrero 2017 (peruinforma.com / escrito por: Octavio Huachani Sánchez)

Mientras el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, critica acre y continuamente al presidente Pedro Pablo Kuczynski señalando que “después de seis meses de gobierno, la gente no ve ni siente al presidente”. “(Al presidente) le falta liderazgo y entender que a un país no se gobierna solamente dando mensajes a la nación que dicho sea de paso (cada anuncio) es más soso que el anterior”; Alejandro Aguinaga, ex congresista fujimorista y médico de cabecera de Alberto Fujimori pide “a título personal” que el mandatario le conceda un indulto humanitario porque su salud cada día está más resquebrajada.

¿Quién los entiende?

Como se sabe en los últimos tres años, el expresidente Fujimori ha sido trasladado, de manera recurrente, a diferentes centros de salud debido a su hipertensión arterial y a una enfermedad en la cavidad bucal (no cancerígena), por la que ha sido operado en cinco ocasiones y requiere evaluación periódica. A estas dolencias se han sumado otras que son consecuencia del desgaste de su organismo debido de avanzada edad y la depresión.

Hace poco permaneció internado 14 días sometido a un tratamiento con antibióticos por un problema de flebitis debido al uso permanente del catéter.

Fujimori retornó al fundo Barbadillo en silla de ruedas debido a que tiene una hernia lumbar que no le permite caminar.

El cuadro clínico descrito hace entendible el pedido de indulto hecho por Aguinaga pero congresistas fujimoristas como Rosa Bartra, Salaverry y el inefable Héctor Becerril, vocero de Fuerza Popular que se han dedicado a ironizar las expresiones del presidente, Pedro Pablo Kuczynski, hacen lo imposible para que ello no suceda ya que el indulto presidencial queda al libre albedrío del Presidente Constitucional.

¿A qué están jugando los fujimoristas? ¿Acaso no les interesa la salud de quien fundó el partido que ahora representan en el Congreso y quién una oportunidad en un documento escrito por su puño y letra realizó un pedido de indulto por razones humanitarias, alegando el deterioro de su salud?

¿O es cierto que ha sido abandonado a su suerte por sus ex seguidores y familiares?

Todo indica que así es: Apenas accedió a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski declaró: “Si el Congreso da una ley general para que los acusados que lleguen a cierta edad puedan cumplir su codena en casa, estaré de acuerdo”, dijo PPK quien se mostró de acuerdo con el arresto domiciliario.

Pero ya vamos por el sétimo mes de gobierno parlamentario y ningún congresista de la (abrumadora) mayoría de Fuerza Popular presenta pedido alguno.