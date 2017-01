Turismo Civa: Apostó por gestión de software para su empresa

Entrevista a Lilly Ciccia

Lima , 23 enero 2017 (peruinforma.com).-



Lilly Ciccia Roncaya , gerente de Administración y Recursos Humanos de Turismo Civa, una de las empresas más importantes de transporte terrestre en el país, nos acerca al sistema de trabajo, y sus expectativas en el mercado peruano.

¿Cuál es el core business de Transporte Civa?

En Transportes Civa, estamos dedicados al transporte interprovincial de pasajeros y de carga a nivel nacional , estamos en todo el Peru con más de 50 agencias (Costa, Sierra, Selva. A nivel internacional en Ecuador (Guayaquil).

¿Cuántos empleados gestionan en su organización?

Aproximadamente 1500 empleados.

¿Con que empresas aliadas prestan servicios?

Trabajamos con concesionarios como Bus portal y con importantes empresas privadas e instituciones.

Frente a la gran cantidad de empleados ¿Qué parámetros o requerimientos formaron parte del criterio de selección para un proveedor de software?

Básicamente el control, nosotros como organización manejamos una planilla bastante grande a través del Excel, pero este programa puede ser manipulable. Además de contar con un Jefe de Recursos Humanos de muchos años, nos faltaba el control para colocar ciertas llaves, por ejemplo en los pagos.

Como segundo motivo, es contar con mayores indicadores de gestión con el fin de obtener mayores beneficios. Requeríamos organizarnos con mayor profundidad, como entregar puntualmente los pagos de planillas, subsidios, licencias de maternidad, entre otros, pero gracias al sistema nos permite ordenarnos mejor.

Dentro de las diferentes propuestas ¿Por qué eligieron a Raet?

Dejamos en mano del Jefe de Recursos Humanos, porque el primer sistema con el cual intentamos negociar, el jefe no estuvo muy de acuerdo. Entonces, dimos libertad al responsable de trabajar directamente con el sistema, sea él quien elija. Definitivamente, estuve presente en las reuniones, y con mi aprobación. Sé que se eligió: Por el orden, porque te ofrecía obtener muchos reportes, es sistema es amigable, fácil de entenderlo y adaptarlo a nuestros requerimientos.

Nos presentaron otras propuestas más económicas, pero en relación precio – calidad, nos pareció el más indicado (propuesta de Raet).

¿Qué módulos decidieron contratar?

En un inicio, contratamos Administración de Personal y planillas. Luego vimos la necesidad de contratar Gestión de Personal, ya que somos una empresa que al tener presencia en varias ciudades del Perú, nos facilita tener ciertos requerimientos como un pedido de vacaciones, entre otros, antes era más complicado, ahora el modulo de gestión de Personal es más rápido.

¿Cuánto demoro la etapa de implementación?

Fueron 2 etapas, la primera duro 1 año, empezamos a principios del 2015 aproximadamente, nos tomo un tiempo, cerca de medio año de implementación.

A partir de Febrero, definiendo las funciones y viendo correcciones propias. En setiembre eliminamos el Excel completamente y trabajamos solo con el sistema.

¿Qué expectativas encuentras para una organización que le sea útil la gestión de software?

Para ser sincera me he ido enamorando más del sistema, porque al inicio sabía que era necesario pero no le daba la prioridad, pero luego de ver el control para 1500 personas que se da gracias a este sistema, eso me impresiona. También se optimiza el tiempo, aun no le sacamos todo el provecho, y lo que me genera expectativa, son los indicadores porque es la única manera de saber como estas trabajando y como mejorar.

¿En qué sentido colaboró con la productividad de las personas en la empresa?

Si, se ha mejorado la productividad, sobre todo en tiempos. En un inicio tuvimos que acostumbrarnos, por ejemplo, en el programa Excel, permite hacer cambios muy rápido, pero aquello que te permite hacerlo rápido te genera después problemas. Ahora hay un rendimiento y optimización en tiempos, se puede monitorear, por ejemplo ahora tenemos una política de horas extras, y ahora observamos si esa política se está cumpliendo gracias al sistema.

¿Recomendarías este software para las empresas de diferentes rubros? ¿Consideras que ha sido exitoso para tu negocio?

Sí, estoy bastante contenta, es un sistema muy amigable, fácil de entender y adaptable a las necesidades de la empresa. Ya teniéndolo, no entiendo, como no lo hicimos antes.