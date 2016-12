Suzuki, Haval y Changan presentes en el boulevard de Asia

Lima, 31 diciembre 2016 (peruinforma.com).-



Comienza la temporada de verano y una vez más el Boulevard de Asia se convierte en el centro de la movida playera. Por esa razón, Suzuki, Haval y Changan, marcas de Derco Perú, se instalan nuevamente con sus respectivos stands para llegar a los visitantes al centro comercial.

Suzuki

Este ha sido un año de novedades para Suzuki con los lanzamientos del hatchback All New Baleno y el SUV compacto All New Ignis 2017, dos vehículos excelentes para un espíritu joven y aventurero, que se pueden conocer en el stand de la marca en Asia. Con ellos se exhibe la All New Vitara, el modelo insignia de la automotriz japonesa.

Haval

La H2 Black Edition en su versión Dignity se luce en el stand de Haval. Esta SUV tiene un motor de 1,5 litros y cuatro cilindros, carrocería de alta rigidez, cámara de retroceso y de punto ciego, volante multifunción, climatización dual para piloto y copiloto y todos los accesorios de una camioneta Premium a un precio increíble. Por eso Haval ha hecho suyo el lema de “Democratizar el lujo”.

Changan

Changan eligió exhibir la CS75 Elite, que este año fue el auto oficial que trasladó al presidente y a las autoridades chinas durante su visita a Lima en la cumbre APEC. Este modelo de SUV tiene un motor de 1,8 L con tecnología inteligente de ahorro de combustible STT. La versión Elite viene con sunroof eléctrico, aros de aleación de 17”, sensores de estacionamientos delanteros y posteriores y un equipamiento de primera.

Todos los modelos en exhibición traen descuentos especiales por temporada. Como siempre, los vehículos de Suzuki, Haval y Changan cuentan con el respaldo y prestigio de Derco Perú.