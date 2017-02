Oh Oh Catering: Una nueva alternativa para eventos personalizados

Lima, 20 de febrero de 2017 (peruiforma.com).-

Oh Oh catering ofrece una manera divertida de catering personalizado, desde productos saludables hasta los más clásicos de la infancia. Ingresa al mundo de la repostería de la mano de Verena Bouroncle, ofreciendo al público en general alfajores, galletas, tortas, cupcakes, sandwiches, bocaditos y más, todos con un toque especial según el pedido del cliente. Oh oh trabaja con productos frescos, ingredientes de primera calidad, con recetas caseras, exclusivas y brinda un servicio exclusivo y personalizado. A la par con su servicio de alimentación cuentan con un área especializada en decoración y ambientación, la cual les hace brindarles un servicio completo y de calidad.

Verena Bouroncle es una madre joven y amante de los postres que decidió emprender un negocio con su pasión. Al tener un hijo, puede nutrirse de experiencias y buscar nuevos caminos para ofrecer opciones entretenidas para los niños. Además, parte de su labor es actualizarse con las nuevas tendencias en catering y repostería para poder ofrecer productos diferentes y atractivos.

Actualmente abastecen fiestas infantiles, reuniones de confraternidad, cumpleaños, matrimonios, cocteles, activaciones y al público en general. Además Oh Oh Catering ofrece una opción novedosa para las fiestas infantiles: Decora tu dulce! Dónde la persona podrá ser el mejor repostero por un día y darles a sus invitados una deliciosa experiencia.