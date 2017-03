Mercado SUV creció en el 2016

Lima, 08 marzo (peruinforma.com).-

Por comodidad y seguridad, las SUV se han convertido en uno de los vehículos preferidos por los peruanos en los últimos años. Por eso, las marcas realizan campañas agresivas para captar ese mercado de permanente crecimiento. Y para aquellos que aún no se animan a dejar el vehículo sedán convencional, las SUV Compactas asoman como una alternativa o modelo de introducción.

Suzuki no se queda atrás y comercializa desde hace un tiempo la S-Cross, un vehículo de inspiración urbana que por sus líneas aerodinámicas ofrecen un placer ilimitado, que te permite llegar hasta donde quiera tu imaginación, interpretando bien el Way of Life de Suzuki.

‘’La nueva S-Cross muestra un facelift en la parte posterior con un cambio en la máscara de molduras cromadas que le dan un look de más SUV. Esta crossover es una gran aliada para las personas que gustan de salir de la ciudad y de la rutina para hacer un viaje. Con su tecnología All Grip que es la evolución del 4×4 y que integra el control del motor, de la transmisión y del control de la estabilidad del auto con 4 modos de conducción que permite que pueda entrar en arena, barro, carretera y cualquier camino que quisiera explorar.”, destaca Verónika Pardo, gerente de Suzuki.

La Suzuki S-Cross se comercializa en el Perú a través de 5 versiones: S-Cross 1.6 2WD GA 5MT, S-Cross 1.6 2WD GL 5MT, S-Cross 1.6 2WD GL AT, S-Cross 1.6 4WD GL 5MT y S-Cross 1.6 WD GLX+ AT. El precio base es de 16,990 dólares o 56,917 soles, hasta alcanzar los 23,490 dólares o 78,692 soles del modelo full.

El crecimiento en el competitivo segmento de las SUV se hizo intenso en los dos últimos meses del año. En noviembre y diciembre se comercializaron 3,999 y 4,490 unidades, sin embargo la tendencia de alza se empezó a sentir entre setiembre y octubre, cuando se vendieron 3,505 y 3,568 respectivamente. Siguiendo con las cifras, mencionaremos que julio fue el mes más bajo en venta, con apenas 2912, seguido por el mes de setiembre, donde se comercializaron 2994 unidades.