Honda del Perú presenta la Nueva XR190L y la XR190CT

Lima, 10 marzo 2017 (peruinforma.com).-

Resistencia, agilidad, economía y más potencia son cuatro características que distinguen a los nuevos modelos XR190L y XR190CT, preparadas para enfrentar todos los desafíos del camino, brindando toda la comodidad y energía en cada trayecto y ofreciendo al piloto una experiencia única en cada recorrido.

Entre las principales novedades La Nueva XR190L, posee la nueva tecnología PGM-FI (inyección electrónica) lo que otorga mayor eficiencia y por lo tanto una mejora la autonomía. Cuenta con faros de alta potencia, lo cual brinda mayor luminosidad, luces direccionales ubicados estratégicamente para mejorar la visibilidad, guardafango de diseño aerodinámico, asiento ideal para dos pasajeros, práctica y resistente parrilla, tubo de escape deportivo y llantas ideales para todo terreno.

La suspensión de la XR190L es una de las mejores pues se caracteriza por su gran durabilidad y resistencia, excelente estabilidad y alto nivel de confort para el trabajo diario además del sistema monosuspensión con resorte progresivo. El nuevo modelo cuenta con un diseño y estilo muy atractivo, que sumado a las características antes mencionadas, hacen de esta una moto sin comparación en el mercado nacional.

En cuanto a la XR190CT es una versión que se lanza basada en mejorar su performance en terrenos off road y versatilidad para el trabajo. Al igual que la XR190L, cuenta con un sistema PGM- FI, sin embargo, una de las diferencias con la XR190L son las dimensiones de sus llantas, la versión CT son de mayor tamaño, el cual mejora la amortiguación y performance de la suspensión pro link brindando mayor maniobrabilidad en terrenos off road. Adicionalmente posee un timón Cross Bar que refuerza a rigidez del timón permitiendo un manejo off road más extremo.

“Honda del Perú sigue ampliando su portafolio de productos, el año pasado tuvimos una serie de lanzamientos como CB190R, Wave 110S, CB160F, África Twin entre otros, ahora empezamos este 2017 con el lanzamiento de la XR190L y XR190CT, agregando dos modelos nuevos a la categoría On/ Off los cuales estamos convencidos que serán un éxito, no solo por su excelente diseño y tecnología, sino también por su gran desempeño y alto nivel de torque, ideal para una mejor salida y en mejor respuesta en terrenos off road.” , expresó Luis Gálvez, gerente de motocicletas de Honda del Perú.