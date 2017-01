Exportación de vino se recuperaría en el 2016

Lima, 05 enero 2017 (peruinforma.com).-

Luego de cerrar el 2015 con una caída de -7%, todo parece indicar que en el 2016 la exportación de vino peruano cerraría en azul, pues hasta octubre alcanzó US$ 776 mil 816, lo que representó un crecimiento de 8.1% respecto al mismo periodo del año anterior, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los despachos de esa bebida tuvieron un comportamiento inestable en los últimos cinco años, con crecimientos y caídas. El 2012 fue el mejor cuando sumaron US$ 1 millón 021 mil y el más bajo fue el 2011 con US$ 821 mil 571. El 2015 cerró en US$ 911 mil 531.

Entre enero y octubre del 2016 los envíos ascendieron a US$ 776 mil 816, 8.1% más que en el mismo periodo del 2015 (US$ 718 mil 462). “Si esa tendencia continúa, todo hace suponer, que este año (2016) concluiría con mayores exportaciones”, opinó William Urbina, presidente del Comité de Pisco y otras Bebidas del gremio empresarial.

El principal país importador del licor nacional fue EE.UU. (US$ 494 mil 536) con un crecimiento de 6.3% y concentrando el 63.6% del total exportado. Le siguió Chile de lejos con US$ 81 mil 993, con un alza de 29.7% y un 10.5% de participación.

Más naciones de un total de 24 fueron Japón, Alemania, Francia, Costa Rica, Canadá y El Salvador. Otros con montos menores pero con potencial para seguir creciendo son Bélgica, Tailandia, Panamá y Malasia.

Entre las empresas exportadoras más importantes tenemos a Santiago Queirolo S.A.C. y Bodegas y Viñedo Tabernero S.A.C., con 38.4% y 28,8% de participación respectivamente. Otras fueron Viña Ocucaje S.A., Bodega San Isidro S.A.C., Viña Tacama S.A., entre otras.