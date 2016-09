ESAN recibió a alumnos de doble grado e intercambio que participarán en el International MBA

Nuevos participantes del International MBA provienen de Alemania, Francia, Finlandia, Bélgica, Suiza y Austria. Para la gran mayoría, esta experiencia simboliza su primera visita a Latinoamérica y el Perú.

Lima, 03 setiembre 2016 (peruinforma.com).-

La Oficina de Asuntos Internacionales de Posgrado de ESAN, realizó un desayuno de bienvenida para recibir a los nuevos participantes del International MBA. Este evento contó con la participación del rector de ESAN, Jorge Talavera, y del profesor Armando Borda, director del International MBA.

Para Thilo Wallenstein, uno de los alumnos que proviene de la Universidad HHL -Leipzig Graduate School of Management- (Alemania) para realizar el programa de doble grado, lo más importante al momento de escoger un viaje de estudios era encontrar un país de habla hispana con un sólido programa en inglés. «ESAN tiene una gran reputación internacional que cumplía con los requisitos que venía buscando en el extranjero», señaló Wallenstein.

En total, son quince estudiantes los que participarán del programa, que inicia este 3 de agosto en ambas modalidades: doble grado e intercambio. Ellos provienen de prestigiosas universidades europeas como lo son HHL (Alemania), IESÉG (Francia), Aalto University (Finlandia), Copenhagen Business School (Alemania), EM Lyon (Francia), Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica), NEOMA Business School (Francia), University of Cologne (Alemania), Université Paris-Dauphine (Francia), University of St. Gallen (Suiza), y WU -Vienna University of Economics and Business (Austria).

Cabe resaltar que el 80% de los participantes visita Sudamérica -y el Perú- por primera vez.