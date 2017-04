All New Chevrolet Onix, el auto más vendido de Latinoamérica llega al Perú

Además la marca del corbatín presentará All New Chevrolet Prisma, modelo que se caracteriza por su amplitud de espacio y la tecnología que tiene incorporada. A esto se suman los elementos de seguridad que posee el modelo, como frenos ABS con EBD, doble airbag frontal e inmovilizador antirrobo.

Lima, 12 abril 2017 (peruinforma.com).-

General Motors ha decidido apostar todo por el Perú y trae al país lo mejor de la marca Chevrolet a nivel global, de esta forma continua renovando su portafolio ahora con el All New Onix, el auto más vendido de Latinoamérica y All New Prisma, la versión sedán, que destaca por su amplitud, seguridad, confort y tecnología.

“Nuestro objetivo es convertirnos en la marca preferida en el país, que nos dé el primer lugar en su experiencia como cliente, y para ellos estamos poniendo al alcance de sus manos nuestros modelos con la tecnología de punta. Queremos traer vehículos que se ajusten a las necesidades de nuestros clientes”, señaló Esteban Acosta, Gerente General de General Motors Perú.

Para 2017 Chevrolet pretende fortalecer su portafolio en los segmentos más relevantes. Esta etapa ya se inició a finales del 2016 con la llegada de modelos como Spin y Tracker, sumado al Cobalt presentado recientemente en el país. Con la llegada de All New Onix y All New Prisma la marca norteamericana ratifica su intención de conquistar nuevos territorios.

All New Chevrolet Onix

El vehículo más vendido de Latinoamérica llega al Perú para adueñarse del mercado por su diseño dinámico, luces de gran poder y una serie de ventajas que lo harán el preferido de los jóvenes.

El Chevrolet Onix tiene asientos deportivos y un diseño con luces led y faros frontales de luz halógena que le dan una apariencia audaz. Posee un diseño que otorga seguridad y una gran aerodinámica, lo que mejora el rendimiento y la eficiencia del combustible.

Además, es el vehículo que tiene todo lo que exige su conductor para estar 100% conectado, gracias al sistema Android Auto y Apple Car Play. Ha sido hecho para ajustarse perfectamente a las necesidades del cliente.

Y como la seguridad es algo imprescindible para la marca, este nuevo vehículo cuenta con cámara de retroceso integrada, inmovilizador de motor, frenos ABS (que impiden que el auto “patine”), sensores de retroceso, sistema de activación de pestillos a velocidad.



All New Chevrolet Prisma

Todo lo que una familia busca en un vehículo lo encuentra en el nuevo Chevrolet Prisma, el equilibrio ideal entre equipamiento, seguridad y confort.

Este nuevo vehículo ha sido fabricado para el cliente que disfruta de salir con todos los integrantes de la familia, por lo que destaca su amplio espacio interior, la conectividad con el sistema Mylink con integración a Android Auto y Apple Car Play y seguridad en la conducción.

El nuevo Prisma tiene una computadora inteligente a bordo. Un chip almacena toda la información del auto, cantidad de combustible, temperatura, kilómetros recorridos, entre otros atributos, además permite una mejor gestión del sistema de seguridad del sedán.

Adicionalmente, con la nueva Generación Chevrolet My Link el conductor podrá acompañar cada viaje con una melodía diferente y sus músicos favoritos.

Para conocer más información sobre el portafolio de Chevrolet puedes ingresar a www.chevrolet.com.pe o en la red de concesionarios a nivel nacional.