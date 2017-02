XMPie, Empresa Xerox, Distinguida como Líder en Cuadrante Mágico de Gartner de 2017

Para Software para el Manejo de la Comunicación con Clientes

Lima, 14 febrero 2017 (peruinforma.com).-

XMPie, una empresa de Xerox, ha sido ubicada por Gartner, Inc. en el Cuadrante de los Líderes del Cuadrante Mágico 2017 para Software para el Manejo de la Comunicación con Clientes (Customer Communication Management, CCM). En el informe, 15 vendors de CCM fueron evaluados por la integridad de su visión y su capacidad de ejecución.

De acuerdo con el informe, “las herramientas de CCM están evolucionando de ser el soporte de una producción impresa y estática y una transmisión unidireccional a ser creadoras de comunicaciones dinámicas y bajo demanda a través de múltiples canales”. El software de XMPie permite la creación y el manejo de comunicación bidireccional y multicanal para clientes, que abarca canales impresos, digitales, sociales y móviles, dando así apoyo a las empresas para modernizar sus esfuerzos de CCM.

“Nuestra tecnología está diseñada para ayudar a nuestros clientes a crear comunicaciones de marketing uno a uno atractivas y memorables, integrando en forma exclusiva lo impreso y lo digital”, dijo Jacob Aizikowitz, presidente de XMPie. “Al unir personalización de medios con análisis y automatización de marketing en una plataforma todo-en-uno, proporcionamos una solución que realmente es todo-en-uno.”

Magic Quadrant for Customer Communications Management Software, January 26, 2017

Gartner no respalda a ningún fabricante, producto o servicio representado en sus informes de investigación, y no asesora a los usuarios de tecnología para que elijan sólo a aquellos vendedores con los mayores puntajes u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner se basan en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deberían ser interpretadas como una declaración de hecho. Gartner se desasocia de todas las garantías, expresadas o implicadas, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comercialización o aplicabilidad para un propósito específico.