Oriflame presenta la tendencia de Labiales Mate para el verano 2017

Lima, 17 enero 2017 (peruinforma.com).-

Este verano, los labios de la mujeres, se llevarán toda la atención, puesto que la tendencia por los labiales mate, seguirán siendo los preferidos para las mujeres ya que resaltan la mirada sin necesidad de usar muchos cosméticos, además mantienen el color en los labios por más tiempo.

Bajo este contexto, Oriflame pone a disposición la línea “Giordani Gold Labial Icónico Mate FPS”, la cual está hecha a base de aceite extra virgen de Argán con propiedades nutritivas y rejuvenecedoras. Estos labiales de textura cremosa cubren los labios de manera uniforme con los tonos más puros, otorgando una sensación de hidratación durante todo el día. Cabe mencionar que los productos de Oriflame se trabajan de manera sustentable, generando el mínimo impacto en el medio ambiente.

A continuación, te dejamos 5 referencias sobre los labiales mate y cómo debes usarlos en la temporada de verano 2017.

1.¿Por qué los labiales mate están de moda?

Menos es más, y las mujeres lo saben. La búsqueda de un look natural ha llevado a las féminas a utilizar los tonos mates, los cuales le dan color a los labios sin dejar brillo, logrando un look liso y parejo. Además, no manchan y normalmente duran más que los gloss o labiales usuales. Pero sin duda, lo más importante es que son perfectos para usarlos tanto de día como de noche, ideal para las mujeres independientes que pasan la mayor parte del tiempo fuera de casa.

2.¿Qué impacto tendrán los labiales mate en el verano 2017?

Los labiales mate seguirán siendo los preferidos de la temporada debido a sus practicidad y múltiples beneficios, además, permiten que las mujeres luzcan bien sin la necesidad de haber pasado horas retocándose.

3.¿Qué tonos de labial mate debo usar este verano?

Los tonos que no perderán fuerza durante esta estación son los nude y tonos rosa, siempre complementados con el retoque de los ojos utilizando una máscara y sombras nude según la piel de cada mujer. No obstante, los nuevos colores que abren paso a un look más versátil son rojo y guinda, incluso las mujeres más atrevidas utilizando un labial mate morado podrán lograr una apariencia alegre y juvenil.

4.¿Qué debo tener en cuenta para utilizar un labial mate?

Es importante eliminar las células muertas de los labios utilizando un exfoliante, posteriormente debes humectarlos con bálsamo labial para evitar que se resequen con el pasar de las horas. Oriflame recomienda su línea de Bálsamo Labial “Love Nature”.

5.¿Cómo aplicar un labial mate?

Para tener unos labios mate perfecto primero debes trazar una línea delgada desde el centro hasta la comisura de la boca con ayuda del lápiz de labios Giordani Gold de Oriflame. El siguiente paso será añadir el color de labial desde el centro hacia afuera, rellenando todos los espacios para evitar vacíos. Finalmente, con la brocha del lápiz labial integrar ambos colores para conseguir un volumen envidiable.