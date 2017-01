Venezuela: diputado Julio Borges asume presidencia de Asamblea Nacional

Caracas, 06 Enero 2017 (peruinforma.com / fuente: Nodal).-

Luego de la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, ahora presidente del Parlamento, expresó que esta instalación se realizó en medio de dificultades.

La bancada del Gran Polo Patriótico mencionó que la toma de posesión de la nueva directiva de la AN es ilegal debido a que la oposición se encuentra en desacato desde el pasado 11 de enero de 2016, cuando la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia ordenando la desincorporación de los tres parlamentarios de Amazonas, electos presuntamente de manera fraudulenta.

Hasta que el Parlamento en sesión ordinaria no haga la desincorporación e informe al máximo juzgado de esta acción, se mantendrá en desacato.

Borges mencionó que “la AN abre las puertas para que en Venezuela hayan elecciones en todos los niveles, desde gobernadores que tocaban el año pasado, alcaldes, Presidente de la República y porque no, reelegir una nueva AN si ese fuera el caso”, dijo.

“Que se escuche al pueblo es la primera misión de esta Asamblea Nacional”, apuntó durante su primer discurso como máxima autoridad del parlamento.

El parlamentario de la Mesa de la Unidad Democrática reiteró que la AN retomará las discusiones para aprobar “la declaratoria del abandono del cargo por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro”, figura que no está prevista en la CArta Magna.

Agregó que el parlamento va a sesionar en los “hospitales, en las fábricas expropiadas, en las regiones,vamos a sesionar donde está el pueblo”, agregó.

Bloque de la Patria se opuso

“Esta directiva que pretende juramentarse, esta directiva se juramenta en una situación de desacato, por lo tanto es ilegal e inconstitucional. Nosotros, desde la Bancada de la Patria, nos negamos a la propuesta que está presentando la mesa de la unidad (…) “, sentenció el jefe del Bloque de la Patria, el diputado Héctor Rodríguez.

Desde el salón de sesiones del Parlamento, durante la instalación del nuevo periodo de sesiones, Rodríguez señaló que durante todo el año 2016 la Asamblea Nacional (AN) irrespetó al pueblo venezolano. “Tuvimos una Asamblea negativa para el pueblo“, sentenció.

El 11 de enero de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente el desacato por parte de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN), diputados Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y José Simón Calzadilla, así como de los ciudadanos Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, de la sentencia número 260 dictada por la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015, que ordenó de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la AN.

Así lo indica la sentencia N° 1 publicada por la Sala Electoral, la cual ratifica el contenido de la referida decisión número 260 a los fines de su inmediato y cabal cumplimiento; además el TSJ ordenó a la Junta Directiva del Parlamento Nacional dejar sin efecto la juramentación y en consecuencia proceda con la desincorporación inmediata de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, lo cual deberá verificarse y dejar constancia de ello en Sesión Ordinaria de dicho órgano legislativo.

Finalmente, la Sala Electoral declaró absolutamente nulos los actos de la AN que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260 y del presente fallo.

Aunque la directiva del Parlamento desincorporó a los parlamentarios de Amazonas, no han hecho formal el retiro de los diputados indígenas ante la Sala Electoral.