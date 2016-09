Trump acusa a Peña Nieto de mentir y violar “reglas de juego” sobre la reunión que tuvieron

México, 08 setiembre 2016 (peruinforma.com).-

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes al presidente de México, Enrique Peña Nieto –cuando no ha pasado ni una semana de la reunión que tuvieron en Los Pinos– de romper las reglas que pactaron respecto del controvertido tema del muro que el estadunidense quiere construir en la frontera con México si llega a la Casa Blanca. Aseguró que Peña Nieto no le dijo que no a la posibilidad de que su país pague por la polémica obra.

Trump declaró que Peña Nieto violó algunas reglas de juego y dio a entender que se retractó de cosas que ambos hablaron sobre la construcción y el pago del muro.

En entrevista con el programa Good morning America, de la cadena ABC, el magnate declaró: el hecho es que México va a pagar por el muro. Agregó: se acordó que no sería discutido, pero ellos conocen mi postura y yo la de ellos. Afirmó que Peña Nieto no le dijo que no a la posibilidad de que México pague por el muro.

Trump viajó a México la semana pasada para reunirse con Peña Nieto. En conferencia de prensa conjunta, el republicano indicó que no hablaron de quién pagaría el muro. Después, el mandatario mexicano tuiteó que abordaron el tema y que él dejó claro que México no pagará por el muro.

El magnate argumentó que Peña no le dijo que no pagaría el muro, sino que envió un tuit después de reunirse con él. El hecho es que México pagará el muro. Se discutió que no se discutiría (en la reunión) pero ya conocen mi posición y yo conozco su posición, aseveró.

Hasta que sea presidente no voy a presionar mucho, pero conocen completamente mi posición: vamos a construir un muro y México va a pagar por el muro. Muy simple, manifestó.

Eduardo Sánchez, vocero de Peña Nieto, confirmó que en la reunión el Presidente dejó claro que su país no pagaría por la construcción del muro.

Ellos van a pagar el muro. Nosotros vamos a construir el muro. Vamos a mantener las drogas fuera. Tenemos a toda esta gente que inunda nuestro país. Vamos a sacar a toda esa gente. Los vamos a sacar a todos, subrayó Trump.

Después de mantener las formas y actuar con diplomacia inusitada el miércoles en Los Pinos, Trump levantó el tono esa misma noche al volver a Estados Unidos: Construiremos un gran muro a lo largo de la frontera sur y México pagará el muro, ciento por ciento. No lo saben aún, pero van a pagarlo, manifestó en un mitin en Arizona, donde apuntaló el discurso de mano dura con la inmigración sobre el que ha construido su candidatura.

Lo dicho por Trump en la entrevista con ABC fue una respuesta a la candidata demócrata, Hillary Clinton, quien poco antes, en declaraciones a la misma televisora, acusó al magnate de haberse acobardado en la cita con Peña al no hablar de quién pagaría el muro.

Salió diciendo una cosa y el presidente mexicano lo contradijo casi inmediatamente, dijo Clinton. No lo planteó, así que se acobardó, añadió.

No me he acobardado, manifestó Trump. “Es ella la que se acobarda… A mí me están dando puntos por mi trabajo en México.”

Tras la reunión entre Trump y Peña Nieto, la campaña de Clinton acusó al magnate de pretender que otro país pagara por la pieza clave de su eventual gobierno. No tocó el tema, ni siquiera supo cómo dirigirse a un jefe de Estado; eso quedó claro tras su visita, afirmó Clinton.